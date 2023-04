OGM-Umfrage zeigt: Eindeutige Mehrheit spricht sich für Osterfeiern in Kindergärten und Schulen aus

Zwei Drittel erwarten allerdings, dass besagte Feiern künftig aus Rücksichtnahme auf Andersgläubige abnehmen bzw. verloren gehen. Mehr bei "BLICKWECHSEL" ab 21:10 Uhr bei ServusTV.

Salzburg/Wals (OTS) - Mit 88% aller Wahlberechtigten und 92% der Eltern mit Kindern unter 12 Jahren befürwortet eine klare Mehrheit Osterfeiern in Kindergärten und in der Schule. 62% begründen dies damit, dass es sich um einen hohen christlichen Feiertag handle, der zur österreichischen Tradition gehöre, wiederum 30% gehe es nicht um den religiösen Hintergrund, vielmehr seien die Osterfeierlichkeiten ein schönes Fest für die Kinder. Gleichwohl der Zuspruch eindeutig ist, erwarten dennoch zwei Drittel der Gesamtbevölkerung, dass auf lange Sicht die Oster- bzw. Nikolofeiern in Kindergärten bzw. Schulen aus Rücksichtnahme auf Andersgläubige abnehmen werden bzw. verloren gehen.



Außerdem: Mehrheit für verpflichtenden Wehr- und Zivildienst für Frauen und Männer

Zwei Drittel der Bevölkerung halten ein verpflichtendes Jahr für den Staat, in dem Männer UND Frauen zwischen Wehr- und Zivildienst wählen können, für eine gute Idee. 24% können sich das nicht vorstellen.



Sample aller Umfragen: 1.023 Online-Interviews repräsentativ für Österreich, Personen ab 16 Jahren, max. Schwankungsbreite +/- 3,1% auf Basis aller Befragten.



