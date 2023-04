Neuheit auf dem Faltrad-Markt aus Österreich

VELLO bike präsentiert das weltweit erste faltbare, leichte E-Bike mit manueller Gangschaltung und Rekuperation auf dem Argus Bike Festival in Wien

Wir freuen uns sehr, unser neues Produkt, das Bike+ GEARS, auf dem Argus Bike Festival in Wien erstmalig zu präsentieren. Dieses neue Modell ist in Anlehnung an die Wünsche und das Feedback von Vellonaut*innen entstanden und kann nun erstmals live getestet werden.” Valentin Vodev, Mitgründer von VELLO bike

Wien (OTS) - Pünktlich zu Europas größtem Fahrrad Festival, dem Argus Bike Festival am Wiener Rathausplatz, präsentiert die österreichische Urban- und Faltrad-Manufaktur, VELLO bike, ihre neueste Innovation: das Bike+ GEARS, ein neues E-Faltrad-Modell, das sich durch die manuelle Gangschaltung von bis zu sechs Gängen ideal an jedes Terrain anpasst.

Mehr Flexibilität bei gleicher Power: Das neue Faltrad-Modell ist, ebenso wie die klassischen Bike+ Modelle, mit einem starken Zehus Motor mit K.E.R.S-Technologie ausgestattet. Bei Bergabfahrten und beim Zurücktreten lädt sich der Akku durch kinetische Energierückgewinnung immer wieder auf – ganz ohne Steckdose, Ladekabel oder Ausbau des Akkus. Das Bike+ GEARS ist eine großartige Ergänzung zu VELLOs bestehender Produktpalette und bietet ein Upgrade in Sachen Geschwindigkeit und Kontrolle. Mit der neuen, manuellen Gangschaltung kann die Übersetzung während der Fahrt angepasst und das Fahrerlebnis manuell optimiert werden.

Die Besucher*innen des Argus Bike Festival haben die Möglichkeit, das Bike+ GEARS vor Ort ausgiebig zu testen. “Wir freuen uns sehr, unser neues Produkt, das Bike+ GEARS, auf dem Argus Bike Festival in Wien erstmalig zu präsentieren. Dieses neue Modell ist in Anlehnung an die Wünsche und das Feedback von Vellonaut*innen entstanden und kann nun erstmals live getestet werden.” sagt Valentin Vodev, Mitgründer von VELLO bike.

Das Argus Bike Festival findet vom 15. bis 16. April 2023 am Rathausplatz in Wien statt. Die Besucher*innen können die breite Palette an smarten Urban Bikes am Stand von VELLO testen. Mit dabei: das leichteste E-Lastenrad am Markt, das VELLO SUB.

Wir falten anders, mit einem der kleinsten Faltmaße unter den Falträdern!

Ein VELLO Faltrad ist der ideale Wegbegleiter im Großstadt-Dschungel: leicht, wendig und gleichzeitig stabil und stark. Bei den unterschiedlichen Modellen ist für jede Person etwas dabei – ob Riemen- oder Kettenantrieb, Chrom-Molybdän- oder Titan-Rahmen, elektrisch oder mit Human Power betrieben – VELLO bietet eine breite Produktpalette für alle Anforderungen. Der patentierte Faltmechanismus ist einzigartig in der Fahrradwelt: In wenigen Sekunden kann das Bike zusammengefaltet und verstaut oder transportiert werden.

Seit März 2023 kann man den Kauf eines Faltrades in Österreich mit bis zu 600 EUR fördern lassen!

Über VELLO

Im Fokus der Design-DNA von VELLO stehen urbane Mobilitätsprodukte, die besonders leicht, kompakt und mit modernster Technologie ausgestattet sind.

VELLO bekennt sich zu einer nachhaltigen Zukunft und liefert aktiv seinen Beitrag, um die negativen Auswirkungen des Straßenverkehrs auf Umwelt und Gesellschaft so gering wie möglich zu halten. Mit den Falträdern schafft VELLO die Voraussetzungen für eine Zukunft, die uns von den begrenzten Ressourcen weniger abhängig macht. Das VELLO Bike wird mitten in Wien ressourcenschonend und aus wiederverwertbaren Materialien produziert.

Mehrfach preisgekröntes Design

Das VELLO bike wurde mehrfach ausgezeichnet: mit dem Red Dot Award "best of the best", dem European Product Design Award, dem Good Design Award, dem Österreichischen Designpreis, dem Deutschen Bundespreis für Ökodesign, dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Design und im Jahr 2023 mit GOLD beim German Design Award.

Weitere Informationen zum neuen Produkt finden Sie unter:

https://vello.bike

Photos Download

Weitere Informationen zur Faltrad-Förderung finden Sie hier:

https://vello.bike/foerderung

Rückfragen & Kontakt:

Valerie Wolff

Tel: +43 660 555 6223

press @ vello.bike