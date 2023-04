AutoScout24: Gebrauchtwagenpreise sinken leicht

Hohe Nachfrage über fast alle Fahrzeugsegmente hinweg

Wien (OTS) - Nach einem Allzeithoch im Februar sinken die Gebrauchtwagenpreise im März geringfügig um durchschnittlich 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Mit 28.425 Euro befinden sich die Preise nach wie vor auf hohem Niveau mit leicht sinkender Tendenz. Das geht aus dem AutoScout24 Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI) hervor, den der europaweit größte Online-Automarkt auf Monatsbasis veröffentlicht. Demnach haben sich die Preise bei Gebrauchten in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt: Ein entsprechendes Fahrzeug kostet aktuell 10 Prozent mehr als vor einem Jahr und sogar 26 Prozent mehr als im März 2021. Die Nachfrage und damit die Nutzung der AutoScout24-App hat sich gegenüber dem Februar erhöht und ist um gut 18 Prozent angestiegen.

„Getrieben durch Saisonalität schwankten die Gebrauchtwagenpreise in den vergangenen Monaten. Es ist zu früh, um von fallenden Preisen zu sprechen, aber wir beobachten derzeit eine Seitwärtsbewegung. Die höhere Verfügbarkeit an Neuwagen seit Ende des ersten Jahresquartals führt zu steigendem Angebot bei Gebrauchtwagen und lässt daher mittelfristig einen Rückgang der Preisentwicklung erwarten,“ so Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 in Österreich.

Fahrzeugsegmente: Preisminus bis zu 1,9 Prozent in allen Segmenten

Eine einheitliche Entwicklung zeichnet sich beim Blick auf die Fahrzeugsegmente ab. Verbilligt hat sich im März vor allem die Kompaktklasse: 20.529 Euro kosten die Fahrzeuge durchschnittlich im März und damit -1,9 Prozent weniger als noch im Februar. Auch die beliebten Kleinwagen sind aktuell um -1,6 Prozent günstiger zu haben und kosten im Schnitt 16.326 Euro. Kleinere Schnäppchen sind auch bei der Ober- und Mittelklasse drin: Interessierte sparen hier im Schnitt -1,5 Prozent. Käufer:innen geben 31.660 Euro für die Oberklasse und 25.572 Euro für die Mittelklasse aus. Bei der Analyse der Altersklassen fallen die Old- und Youngtimer ins Auge. Diese verteuern sich um bis zu 4,5 Prozent.

Nachfragetrends: E-Autos beliebt aber auch Verbrenner wieder gefragt

Die Nachfrage nach Gebrauchtwagen ist auf AutoScout24 deutlich angestiegen. Am stärksten legt sie bei den 5 bis 10-jährigen Autos mit einer Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Aber auch die 3 bis 5-Jährigen sind mit einem Nachfrageplus von 43 Prozent sehr beliebt, ebenso wie die Ober- und Mittelklasse (+50 Prozent). E-Autos (+73 Prozent), Benziner (+46 Prozent), Diesel (+41 Prozent) und CNG- sowie Hybrid-Fahrzeuge (+33 Prozent) sind im März ebenfalls sehr beliebt.

Angebotsentwicklung: Mehr E-Autos, weniger Diesel und Benziner

Ein größeres Angebot haben Verbraucher im März bei gebrauchten E-Autos. Das Angebot wächst hier seit Jahresbeginn – allein im März werden 4,7 Prozent mehr Stromer auf AutoScout24 angeboten als noch im Februar. Ähnlich ist die Entwicklung bei Hybriden: 1 Prozent mehr Fahrzeuge haben Verkäufer im März ins digitale Schaufenster gestellt. Leicht rückläufig sind die Angebote hingegen bei den zurzeit beliebten Verbrennern: -2,1 Prozent weniger Diesel und -2,3 Prozent weniger Benziner stehen im März zur Verfügung.

