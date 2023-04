Handelsverband lädt zur 33. Ausgabe des Handelskolloquiums mit Bundeskanzler Nehammer ins Wiener Schloss Schönbrunn.

Renommiertester Handelskongress Österreichs thematisiert am 20. April neueste Retail-Trends, Regionalität & Klimaschutz, New Work & Personalmangel, KI im Handel & Standortstrategien.

Wien (OTS) - Am 20. April 2023 ist es wieder so weit. Zum 33. Mal tagen die Spitzenvertreter:innen des österreichischen Handels beim traditionsreichsten Handelskongress des Landes, heuer wieder im Schloss Schönbrunn/Apothekertrakt. Auf dem Programm stehen die drängenden Themen und Herausforderungen unserer Zeit, von Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Regionalität über Personalmangel, New Work, Leerstandbekämpfung und Ortskernbelebung sowie effiziente Standortstrategien bis zu den neuen Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) im Handel.

Gipfeltreffen des Handels mit 500 Entscheidungsträger:innen und internationalen Keynotes

Nach der Eröffnung durch Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch, Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will und Alexandra Gruber (Wiener Tafel) wird der Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe Gregor Fauma über das Verhältnis von menschlicher und künstlicher Intelligenz referieren. Wie KI und Maschinen den Arbeitskräftemangel entschärfen können, zeigen vier innovative Use Cases von Ines Conzen (Relex), Philipp Müller (Signatrix), Sabine Walch (danube.ai) und Eric Weisz (Circly). Warum Kapitalismus und Klimaschutz kein Widerspruch sind, diskutieren Franz Essl (Universität Wien), Daniela Gandorfer (Logische Phantasie Labs), Peter Hildebrand (Betten Reiter), Johannes Holzleitner (Interspar), Anna Leitner (Global 2000) und Martin Prohaska-Marchried (TaylorWessing).

Analysiert wird in der Folge auch die Zukunft unserer Stadt- und Ortskerne und der Flächenschwund in den heimischen Einkaufsstraßen. Die Schlussfolgerungen daraus ziehen Alpay Güner (MediaMarkt), Paul Douay (Unibail-Rodamco-Westfield), Stefan Müller-Schleipen (Die Stadtretter), Sibylla Zech (TU Wien) und Roman Schwarzenecker (Standort+Markt) sowie Christoph Badelt (Fiskalrat Austria) und Jürgen Bierbaumer (WIFO) auf der Bühne. Den Entertainment-Part übernimmt der Shooting Star unter den Magiern, Wolfgang Moser. Moderiert wird das Event von Startup-Papst und Pitch-Professor Daniel Cronin.

Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft auf höchster Ebene

Krönender Abschluss des Handelskolloquiums 2023 wird der große Empfang des österreichischen Handels sein. Live on Stage: Bundeskanzler Karl Nehammer, REWE-Vorstand Marcel Haraszti, die stellvertr. Presse-Chefredakteurin Hanna Kordik sowie Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung von Unito/Otto.

Das Handelskolloquium 2023 darf sich über hochkarätige Unterstützung freuen: Neben der Österreichischen Post als Hauptsponsor tragen u.a. Moris Design und der ACSP nicht nur zu einem vitalen Ökosystem Handel bei, sondern auch zu einem wertvollen Großevent der Extraklasse. Medienvertreter:innen können kostenfrei an der Veranstaltung teilnehmen. Dabei sein zählt!

Das vollständige Programm finden Sie auf www.handelskolloquium.at

Handelskolloquium 2023

"Connecting the Dots"

Datum: 20.04.2023, 09:00 - 22:00 Uhr

Ort: Schloss Schönbrunn

Eingang Apothekertrakt, Wien, Österreich

