Billie Green: die vegane Erfolgsmarke jetzt auch in Österreich (FOTO)

Osnabrück (ots) - Hoher Proteingehalt, ein authentisch-leckeres Geschmackserlebnis und das weitestgehend ohne den Einsatz von Zusatzstoffen: Unter der Marke Billie Green produziert das junge Corporate-Startup The Plantly Butchers (TPB) innovative Fleischalternativen auf Basis von Weizenprotein und hat mit den ersten fünf Produkten einen Erfolgsstart in Deutschland hingelegt. Bereits nach drei Monaten hat es Billie Green unter die Top 5 Marken im Segment der vegetarischen Fleischalternativen geschafft. Mit Österreich erschließt das Unternehmen jetzt den ersten Exportmarkt und bietet Billie Green unter anderem in Billa- und Spar-Märkten an.

„Wir sind sehr stolz darauf, was wir in so kurzer Zeit bereits mit Billie Green erreicht haben. Seit dem Launch im September 2022 hat der Marktstart in Deutschland selbst unsere besten Prognosen übertroffen. Mit unserem veganen Bacon sind wir derzeit sogar Marktführer in den Regalen“, berichtet TPB-Geschäftsführer Sven Wieken. „Die durchweg positive Resonanz des Handels und der Verbraucher*innen hat uns einmal mehr darin bestärkt, unsere Distribution auszuweiten und weitere Länder zu erschließen. Mit Österreich machen wir jetzt den Anfang und sind sehr gespannt, wie Billie Green hier bei den Konsument*innen ankommt.“

Vegane Salami Klassik, mit Pfeffer und am Stück sowie vegane Schinkenwürfel und Bacon sind die ersten fünf Produkte von Billie Green. Das Besondere: Sie haben eine kurze Zutatenliste und kommen bei vollem Geschmackserlebnis ohne Zusatzstoffe aus. Gleichzeitig liegt ihr Proteingehalt mit 33 bis 36 Prozent deutlich höher als bei den meisten Fleischalternativen und zum Teil sogar über dem der tierischen Pendants. Erfolgsgeheimnis ist ein patentiertes Herstellungsverfahren, mit dem es gelingt, eine besondere Konsistenz und Bissfestigkeit bei den Billie Green-Produkten zu kreieren, die den tierischen Wurst- und Fleischprodukten sehr nah kommt. Damit schafft TPB neue Innovationsmöglichkeiten für die Entwicklung pflanzlicher Alternativprodukte, die es in der Form bislang noch nicht gibt.

The Plantly Butchers: Das Beste aus zwei Welten vereint

The Plantly Butchers (TPB) ist ein neugegründetes Corporate-Startup innerhalb der InFamily Foods Unternehmensgruppe, die mit The Family Butchers (TFB) die Nummer Zwei auf dem deutschen Wurst- und Schinkenmarkt sind. So gibt es innerhalb der Holding ein tiefes Produkt-Know-how und umfangreiches Praxiswissen für verschiedenste Produktionsprozesse, das auch bei der Herstellung von Fleischalternativen Anwendung findet. Diese Expertise trifft bei TPB auf die Fachkompetenz erfahrener Produktentwickler*innen für pflanzliche Proteinquellen. TPB hat somit die Freiheiten eines flexibel und innovativ agierenden Startups und gleichzeitig den Rückhalt des etablierten Schwesterunternehmens.

Weitere Infos zu The Plantly Butchers und Billie Green

www.the-plantly-butchers.com und www.billie-green.com

