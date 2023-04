MTEL wird neuer Austria-Partner

Im Frühling blühen die Veilchen auf und MTEL Austria wird offizieller Business Partner von Austria Wien.

Wien (OTS) - Telekom Serbien, Inhaber von MTEL Austria, ist seit vielen Jahren ein Sponsor im Profisport und das Tochterunternehmen MTEL Austria, "der Mobilfunker mit Herz", möchte mit dieser Partnerschaft zeigen, dass sie in Österreich ebenfalls in Sport und damit in Menschen investieren.

"Und das möchten wir auf einem professionellen Niveau mit Austria Wien machen. Die Austria ist ein Verein, der stark in die Jugendarbeit investiert, Begeisterung über Generationen und ein Miteinander schafft: das sind die Gründe, warum wir bei MTEL nicht lange darüber nachdenken mussten, mit welchem Verein wir eine Business-Partnerschaft eingehen - natürlich mit dem österreichischen Rekordmeister", erklärt Bojan Obradovic, CEO MTEL AUSTRIA.

Austria-Vorstand Gerhard Krisch: "Wir freuen uns, dass wir mit MTEL Austria einen zusätzlichen, neuen und starken Partner für unseren Weg gewinnen konnten. Im ersten Schritt geht es um ein klassisches Sponsoring, wir sehen in der Kooperation aber Potential für weitere gemeinsame Aktivitäten."

Bojan Obradovic (CEO MTEL AUSTRIA): "Wir freuen uns sehr auf diese Partnerschaft. Wir werden unseren Kunden auch Gratistickets für die Heimspiele der Austria und Fanartikel aus dem Fanshop anbieten. Wir können uns eine Vertiefung der Partnerschaft vorstellen, um gemeinsam zu wachsen. Außerdem freuen wir uns, die Austria gewinnen zu sehen."

Über MTEL Austria:

MTEL Austria ist ein 2016 gegründeter MVNO im Netz der A1. Inhaber von MTEL Austria ist die Telekom Serbien Gruppe, welcher aber in Sachen Brand und Expansion völlig unabhängig operiert, jedoch die Vorteile der Gruppe für ihre Produkte nutzt. MTEL Austria ist im Besitz des neuen MVNO in der Schweiz, MTEL SWITZERLAND und Inhaber des in Kürze in Deutschland an den Start gehenden MTEL Germany. Die Vision von MTEL ist es alle Menschen miteinander zu verbinden, durch Produkte, die sich an unseren Kunden und deren Bedürfnisse orientieren. Unkompliziert und möglichst viele Lebensbereiche zum Thema Kommunikation abdecken. Mobilfunk, TV und Internet.

https://mtel.at; https://mtel.ch

200.000 Kunden, Mobilfunk, Internet, TV. Österreich, Schweiz, Deutschland

Rückfragen & Kontakt:

Dalibor Davidovic

Head of Productmanagment DACH

dalibor.davidovic @ mtel.at

+436677733777