DPU-Symposium "The entrepreneurial university" war großer Erfolg

Fotos und Videos ab jetzt über unterschiedliche Kanäle zugänglich

Krems (OTS) - Die Danube Private University (DPU) Krems legt großen Wert auf Forschung auf höchstem Niveau und etabliert sich in der internationalen Forschungsgemeinschaft. Umjungen Wissenschaftler*innen die Möglichkeit zu geben, sich einem internationalen Publikum vorzustellen, werden nicht nur Kongressaufenthalte finanziell gefördert, sondern es werden auch in Krems Symposien durchgeführt und die herausragenden Wissenschaftler*innen aus allen teilen der Welt nach Niederösterreich geholt. Das unlängst stattgefundene Symposium "The entrepreneurial university" war ein großer Erfolg, die jungen und etablierten Wissenschaftler*innen der DPU konnten die Forschungsschwerpunkte MIAAI und LiST der DPU vor einem hochklassigen Publikum vorstellen. Nun stehen über unterschiedliche digitale Kanäle Fotos und Videos zur Verfügung, sodass das Symposium nochmals nacherlebt werden kann: Über bestehende und sich entwickelnde Forschungsschwerpunkte und was die DPU auszeichnet, können Sie sich ab sofort auf der Homepage www.dpu-research.at sowie auf dem neuen LinkedIn Kanal informieren. Zudem finden Sie alle Videos zur Forschung künftig auch unter folgendem YouTube Link: DPU-RESEARCH - YouTube. Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Rückfragen & Kontakt:

Danube Private University (DPU) - Fakultät Medizin/Zahnmedizin

Sandra Schöllbauer

Assistenz im Büro Direktor Wagner

0043 (0) 676 8424 19370

sandra.schoellbauer @ dp-uni.ac.at

www.dp-uni.ac.at