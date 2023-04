Margareten: Führung „Das alte und neue Matzleinsdorf“

Anmeldung für 15.4. via E-Mail: schreibtisch@readingroom.at

Wien (OTS) - Der seit 2004 bestehende Kultur-Verein „read!!ing room“ informiert am Samstag, 15. April, in einer Führung über die Geschichte von Matzleinsdorf, eines Teils von Margareten. Der Spaziergang fängt um 11.00 Uhr bei der Kirche St. Florian (5., Wiedner Hauptstraße 97) an. Diese „kult.tour“ trägt den Titel „Das alte und neue Matzleinsdorf“. Das Konzept des seit Jahren immer wieder durchgeführten Streifzugs wurde gründlich überarbeitet.

Besucht werden im Laufe der rund 1,5 Stunden langen Exkursion zum Beispiel der Matzleinsdorferplatz, die Gassergasse und der „Körner-Hof“. Zu den Schwerpunkten der Besichtigung gehört der Bahnhof Matzleinsdorf. Von „Falco“ und Christine Busta bis zum sogenannten „Prominenten-Silo“ reichen die Erläuterungen. Eine fixe Teilnahmegebühr wird nicht begehrt. Die Vereinsmannschaft nimmt Spenden des Publikums gerne entgegen. Eine Anmeldung ist notwendig: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher), E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse