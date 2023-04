Mobilität macht Schule: Mobilitätsbildungsprogramm, Schulweg-Workshops und kostenlose Radfahrkurse für Volksschulkinder

Kostenloses Bildungsprogramm „Die Stadt & Du“ motiviert Kinder zum Radfahren und Zu-Fuß-Gehen. Radfahrkurse für Volksschulen in Wien starten nach Ostern.

Wien (OTS) - In den Volksschulen werden Kinder darauf vorbereitet, den Schulweg selbstständig zurückzulegen, sicher am Fahrrad unterwegs zu sein und aufmerksam durchs Leben zu gehen. Das Mobilitätsbildungsprogramm „Die Stadt & Du“ mit den drei Themenboxen „Schulweg“, „Grätzl“ und „Fahrrad“ unterstützt Pädagoginnen und Pädagogen dabei: mit Unterrichtsmaterialien und spannenden Kursangeboten. Das städtische Angebot steht allen Wiener Volksschulpädagog*innen kostenfrei zur Verfügung.

Vermittelt wird den Kindern das Thema Straßenverkehr mit all seinen Aspekten, vor allem Sicherheit, Gesundheit und Klimaschutz. Auch kostenlose Radfahrkurse für Volkschulkinder gehören zum Angebot. Die Kurse starten nach Ostern.

Mobilitätsstadträtin Ulli Sima ist überzeugt: „Wenn die Erwachsenen von morgen schon heute gerne umweltfreundlich unterwegs sind, ist das ein wirksamer Beitrag für den Klimaschutz. Mit Bildungsangeboten für die Volksschulen lernen Kinder, wie sie sicher mit dem Rad und zu Fuß die Stadt entdecken können – und vor allem auch, wie viel Spaß das macht.“

Petra Jens von der Mobilitätsagentur Wien erklärt: „Mit „Die Stadt & Du“ bekommen Pädagoginnen und Pädagogen kostenlose Unterrichtsmaterialien zur Hand, mit denen im Unterricht die Themen Mobilität und Verkehrssicherheit altersgerecht behandelt werden. Wer etwa einen Radfahrkurs bucht, bekommt auch die „Fahrrad Box“ und die Praxis wird so durch die wichtige Theorie ergänzt.“

Radfahrkurse für Volksschulen

Mit kostenlosen Radfahrkursen unterstützt die Mobilitätsagentur Kinder beim Radfahren lernen. Das Angebot an kostenlosen Kursen der Stadt Wien wird gut angenommen und daher auch in diesem Schuljahr fortgesetzt. Bei 900 Kursterminen können Kinder der 3. und 4. Klasse Volksschule Radfahrkurse besuchen.

Die kostenlosen Radfahrkurse für Volksschulen werden über klimaaktiv mobil, der Klimaschutzinitiative des BMK im Verkehrsbereich, mitfinanziert und in der Bundeshauptstadt gemeinsam mit der Mobilitätsagentur Wien – im Auftrag der Stadt Wien - organisiert und von Radfahrtrainerinnen und -trainern der Radfahrschulen „FahrSicherRad“, „Schulterblick – Die Radfahrschule“ und „EasyDrivers“ durchgeführt.

Die Volksschul-Radfahrkurse finden zwischen 11. April und 11. November an Schultagen statt. Interessierte Pädagoginnen und Pädagogen können sich hier informieren und die Kurse auch gleich online buchen auf: www.fahrradwien.at/radfahrkurse

Zu Fuß zur Schule Workshops und Grätzl-Rallyes für alle Bezirke

Sicher zu Fuß zur Schule kommen? Dabei unterstützt die Schulweg-Box für die 1. Klasse Volksschule Kinder. Ergänzend zum Unterrichtsmaterial werden Zu Fuß zur Schule-Workshops angeboten, bei denen die Kleinsten spielerisch Verkehrs- und Mobilitätserziehung lernen.

Die Grätzl-Box macht neugierig, das Schulumfeld zu entdecken und schult das selbstständige unterwegs sein. Für alle, die abseits des Schulunterrichts ihr Grätzl erkunden wollen gibt es Grätzl-Rallyes für alle Bezirke als PDF zum Herunterladen auf https://www.diestadtunddu.at/graetzl-box/graetzl-rallye/

Die Stadt & Du: Mobilitätsbildungsprogramm für Volksschulen. Jetzt bestellen.

Das Mobilitätsbildungsprogramm bietet mit den drei Themenboxen „Schulweg“, „Grätzl“ und „Fahrrad“ umfassendes Material zu Mobilität in der Stadt für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren.

Infos und Bestellmöglichkeit für Pädagog*innen: https://www.diestadtunddu.at/

Mit der Kindergarten-Mobilitätsbox und „Deine Stadt. Dein Weg“ gibt es von der Mobilitätsagentur Wien auch Bildungsangebote für Kindergartenkinder und die 5. und 6. Schulstufe.

