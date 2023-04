„Wien braucht dich!“: Für mehr Diversität in der Wiener Polizei

Stadt und Wiener Polizei suchen gemeinsam Wiener*innen mit Migrationsbiographie für die Polizeiarbeit

Wien (OTS) - Die Polizei sucht jährlich allein in Wien mehrere hundert neue Mitarbeiter*innen. Wiener*innen mit Migrationsbiographie sollen mit der von der Abteilung für Integration und Diversität organisierten Veranstaltungsreihe „Wien braucht dich!“ gezielt angesprochen werden. Bei den Informationsveranstaltungen von „Wien braucht dich!" können sich Interessierte über die Ausbildung und die Polizei-Arbeit informieren. Polizistinnen und Polizisten erzählen aus der Praxis und stehen für Fragen zur Verfügung.

Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Unser Ziel als Stadt ist es, die vielfältige Wiener Gesellschaft in allen Lebensbereichen abzubilden. Gerade in der Polizei- und Aufklärungsarbeit ist es wichtig, dass die Mitarbeiter*innen diverse Lebensrealitäten und Sprachen einbringen. Das schafft beim sensiblen Thema Sicherheit Vertrauen.“

„Wir wollen mit diesen Veranstaltungen Wienerinnen und Wiener mit Migrationsbiographie motivieren, sich bei der Polizei zu bewerben. Es ist wichtig, dass sich die Diversität der Wienerinnen und Wiener auch in der Polizei widerspiegelt,“ erklärt Stefan Almer von der Abteilung Integration und Diversität, der die Veranstaltungsreihe „Wien braucht dich!“ ins Leben gerufen hat.

Voraussetzung und Aufnahmeverfahren

Voraussetzung für Teilnahme an der Polizei-Ausbildung ist die österreichische Staatsbürgerschaft. Das Geburtsland der Bewerber*innen ist nicht ausschlaggebend.

Im Zuge eines dreiteiligen Aufnahmeverfahrens wird die Eignung zur Polizistin oder zum Polizisten überprüft. Am Tag 1 findet eine psychologische Eignungsdiagnostik statt. Diese umfasst unterschiedliche Aufgabengruppen wie beispielsweise einen Rechtschreib- und Grammatiktest, kognitive Fähigkeitstests sowie ein Persönlichkeitsverfahren. Außerdem findet am Tag 1 ein klinisch psychiatrisches Verfahren statt. Hier werden Persönlichkeitsmerkmale und das Risikoverhalten abgebildet. Am Tag 2 werden im Zuge des Sporttests die körperlichen Fähigkeiten überprüft. Zum Abschluss folgt am Tag 3 eine polizeiärztliche Untersuchung und ein Aufnahmegespräch.



Nächste Termine von „Wien braucht dich“:

Donnerstag, 4. Mai 2023, 18 bis 20 Uhr

Ort: 16., Ottakringer Straße 200, JugendZone16

Mittwoch, 14. Juni 2023, 18 bis 20 Uhr

Ort: 5., Schönbrunner Straße 54, Amtshaus Margareten

Mehr Informationen unter www.wien.gv.at/menschen/integration/weiterbildung/wien-braucht-dich.html

