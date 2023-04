Barbara Stöckl im Gespräch mit Caroline Athanasiadis, Johannes Kopf, Hank Ge und Franz Küberl

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 6. April um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 6. April 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 Kabarettistin Caroline Athanasiadis, AMS-Chef Johannes Kopf, Unternehmer Hank Ge und Ex-Caritas-Präsident Franz Küberl zu Gast bei Barbara Stöckl:

Caroline Athanasiadis ist ein wahres Energiebündel. In ihrem aktuellen Buch „Heute hab ich nichts zu tun, außer …“ beschäftigt sich die Kabarettistin und Quizmoderatorin mit den Herausforderungen, die arbeitende Mütter zu meistern haben, und rechnet dabei auch kritisch mit ungefragten Ratschlägen ab. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erinnert sich der noch amtierende „Dancing Star“ auch an die eigene intensive Zeit im Ballroom zurück.

Johannes Kopf ist seit 17 Jahren Vorstandsmitglied des Arbeitsmarktservice Österreich. Mit Blick auf die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt ließ der 49-Jährige mit den Worten „Arbeitgeber müssen heute um Arbeitskräfte tanzen“ aufhorchen. In „Stöckl“ erklärt der Experte, was dieser Wandel konkret bedeutet. Außerdem spricht der studierte Jurist über sein Leben als dreifacher Familienvater und seine Freizeitbeschäftigung als DJ und preisgekrönter Fotograf.

Die Problematik am derzeitigen Arbeitsmarkt nimmt auch Unternehmer Hendrik Genotte alias Hank Ge wahr. Der ehemalige Investmentbanker betreibt mehrere Gastronomiebetriebe in Wien und hat sich mit seiner Tätigkeit in den sozialen Netzwerken einen Namen gemacht. Bei Barbara Stöckl warnt der gebürtige Deutsche aber auch vor den toxischen Einflüssen dieser Plattformen.

Darüber macht sich auch Franz Küberl Gedanken. Der ehemalige Caritas-Präsident betont, wie wichtig es ist, dass Social-Media-Nutzer/innen persönlich gefestigt sind. In seinem Buch „Zukunft muss nach Besserem schmecken“ plädiert der 69-Jährige für eine Modernisierung der Kirche. Außerdem erzählt er, warum er sich als „Kellerkind“ bezeichnet und wie ihn eine schwere Kopfverletzung an ein Wunder glauben ließ.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at