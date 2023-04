Anthony Hopkins ist „The Father”: Deutschsprachige Free-TV-Premiere am 7. April in ORF 1

Oscar-prämiertes Demenz-Drama mit Olivia Colman, Rufus Sewell u. a.

Wien (OTS) - Für seine Rolle als kannibalistisch veranlagter Psychiater Hannibal Lecter holte er sich 1992 seinen ersten „Oscar“ als „Bester Hauptdarsteller“ – 2021 war es das zweite Mal so weit:

Anthony Hopkins wurde bei den Academy Awards für seine darstellerische Leistung in „The Father“ mit der goldenen Statuette ausgezeichnet. Die Verfilmung des Bühnenstücks „Le Père“, von Theaterregisseur und Drehbuchautor Florian Zeller selbst in Szene gesetzt, erhielt bei der Verleihung auch einen „Oscar“ für das „Beste adaptierte Drehbuch“ – vorausgegangen waren insgesamt sechs Nominierungen, darunter auch eine für Olivia Colman als „Beste Nebendarstellerin“. ORF 1 zeigt mit der deutschsprachigen Free-TV-Premiere „The Father“ am Freitag, dem 7. April 2023, um 21.45 Uhr ein herausragendes Leinwand-Meisterwerk, das in ein Labyrinth aus Erinnerungen, Wahrheiten und Unklarheiten im Kopf eines an Demenz erkrankten Witwers führt – zum Großteil erzählt aus der Perspektive des 80-Jährigen, der Orte, Zeiten und Personen durcheinanderbringt und die Welt immer weniger versteht. Neben Hopkins und Colman komplettieren Imogen Poots, Rufus Sewell, Mark Gatiss und Olivia Williams den Cast.

Mehr zum Inhalt:

Der gut situierte 80-jährige Witwer Anthony (Anthony Hopkins) ist an Demenz erkrankt. Bisher ist er es gewohnt, allein in seiner Wohnung in London zu leben. Seine Tochter Anne (Olivia Colman), die sich um ihn kümmert, eröffnet ihm eines Tages, mit ihrem Lebensgefährten nach Paris zu ziehen. Die junge Pflegerin Laura (Imogen Poots) soll sie bei der Betreuung ihres Vaters unterstützen. Mysteriöse Veränderungen und fremde Personen in der Wohnung machen Anthony jedoch immer misstrauischer.

