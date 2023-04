Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Vom Museum Gugging bis zum Vino Versum in Poysdorf

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Museum Gugging dreht sich heute, Mittwoch, 5. April, bei einer offenen Kreativwerkstatt alles rund um das Osterei. Morgen, Gründonnerstag, 6. April, können dann kreative Gäste von 10 bis 12 Uhr in der offenen Kreativwerkstatt Blumenvasen für den Ostertisch anfertigen. Das Programm der Osterwoche beschließt die öffentliche Führung „gugging erleben.!“ am Ostersonntag, 9. April, die ab 14 Uhr einen guten Überblick über die Kunst aus Gugging bietet. Nähere Informationen beim Museum Gugging unter 02243/87087, e-mail museum @ museumgugging.at und www.museumgugging.at.

Die NöART-Ausstellung „Unser Land“ mit Fotografien von Thomas Albdorf, Motahar Amiri, Michael Goldgruber, Kurt Kaindl, Reinhart Mlineritsch, Katharina Moser, Andrew Phelps, Birgit Sattlecker, Ekaterina Sevrouk, Rudolf Strobl und Nadine Weixler macht als nächstes im Stadtkeller Neulengbach Station; eröffnet wird morgen, Gründonnerstag, 6. April, um 19.30 Uhr. Ausstellungsdauer: bis 29. April; Öffnungszeiten: Freitag von 15 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr. Nähere Informationen bei NöART unter 02742/75590, e-mail office @ noeart.at und www.noeart.at.

Ebenfalls morgen, Gründonnerstag, 6. April, wird um 19 Uhr im Schloss Fischau die Ausstellung „Malen - welch ein Erlebnis! Günter Schifko und Schüler*innen“ eröffnet: Aus Anlass der Pensionierung des langjährigen Leiters der Malwerkstätten im Schloss Fischau zeigen Teilnehmende seiner Kurse dabei einen bunten Mix aus Farben und Techniken. Gezeigt werden die Arbeiten von Rudi Begus, Ernst Cserhold, Edith Fuchs, Anna Gratzer, Waltraud Gromann, Renate Heiling, Luise Hirsch, Erich Huf, Renate Klawatsch, Ingrid Lehner, Irene Marx, Vroni Ofenböck, Fritz Planer, Gisbert Reinsberger, Silvia Schabauer, Ingeburg Scheibenreif, Günter Schifko, Liane Schmidl, Helga Schützhofer, Emöke Schügerl, Ingrid Schwarz, Sabine Speringer und Sieglinde Steinauer bis 23. April. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 17 bis 19 Uhr und gegen Voranmeldung; nähere Informationen unter 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Am Karsamstag, 8. April, lädt die Amethyst Welt Maissau von 10 bis 17 Uhr zu einem „Kids Day“ mit einer Oster-Rallye durch den Amethyst-Park, einem Auftritt des Zauberclowns Poppo (ab 11 Uhr), einem Mitmach-Konzert von Bernhard Fibich (ab 15 Uhr) sowie einer freien Besichtigung des Amethyst-Schaustollens und des Maissauer Edelsteinhauses. Nähere Informationen bei der Amethyst Welt Maissau unter 02958/84840-0, e-mail office @ amethystwelt.at und www.amethystwelt.at.

Noch bis 8. Oktober beleuchtet die neue Ausstellung „Duette Duelle“ im Arnulf Rainer Museum in Baden verschiedene Facetten des künstlerischen Dialoges und kollaborativer Schaffensprozesse. Ausgangspunkt der Ausstellung sind die Werke Arnulf Rainers aus den Beständen der Landessammlungen Niederösterreich, kombiniert mit Werken von Dieter Roth, Günter Brus, Franz Graf, Brigitte Kowanz, Cora Pongracz und Karin Mack. Am Ostersonntag, 9., und Ostermontag, 10. April, gibt es dazu jeweils ab 15 Uhr eine Überblicksführung, am Karsamstag, 8. April, zudem ab 10 Uhr ein offenes Atelier für Kinder. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr; nähere Informationen beim Arnulf Rainer Museum unter 02252/209196-11, e-mail office @ arnulf-rainer-museum.at und www.arnulf-rainer-museum.at.

Schließlich zeigt das Vino Versum Poysdorf anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums der Stadterhebung noch bis Ende Oktober die neue Sonderausstellung „Poysdorfs prickelnde 20er“. Antreten kann man die Zeitreise zurück ins vorige Jahrhundert im alten Bürgerspital täglich von 9 bis 18 Uhr. Nähere Informationen unter 02552/20371, e-mail info @ vinoversum.at und www.vinoversum.at.

