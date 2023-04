Totschnig: Schulprojekt „Trinkpass“ läuft hervorragend

Mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich haben den Trinkpass 2023 bereits angefordert

Wien (OTS) - Das Schulprojekt rund um unser Trinkwasser ist erfolgreich gestartet. Heuer widmet sich der Trinkpass der sparsamen Nutzung unseres wertvollen Wassers. Das Projekt ist die richtige Antwort in Zeiten, in denen weltweit Wasserressourcen knapp werden. „Wasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage. Wir in Österreich verfügen zum Glück über genug Trinkwasser. Damit das auch weiterhin so bleibt, investieren wir gezielt in Bewusstseinsbildung unserer jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mit dem Trinkpass nehmen sie das Wasser aktiv wahr und lernen so wie wichtig Wasser für sie und für uns alle ist“, erklärt Bundesminister Norbert Totschnig das Erfolgsprojekt. „Ausreichend zu trinken ist wichtig für einen gesunden Körper. Neben der Übersicht, wieviel Wasser die Kinder und Jugendlichen getrunken haben, sind auch Tipps zum Sparen von Wasser im Trinkpass zu finden“, ergänzt Totschnig.

Wasser bewusst nutzen

Heuer dreht sich beim Trinkpass alles rund um eine sorgsame, sparsame Nutzung unserer wertvollen Wasserressourcen. "Gerade in Zeiten eines sich verändernden Klimas muss die Kostbarkeit von Wasser ins Bewusstsein gerückt werden. Die Schülerinnen und Schüler sind mit dem Trinkpass aufgefordert, sich kreative Maßnahmen zu überlegen, wie sie Wasser schützen oder sparen würden“, so Totschnig.

Der von Bundesminister Norbert Totschnig initiierte Trinkpass 2023 ist ein voller Erfolg. Über 10.000 Schülerinnen und Schüler haben den Trinkpass bereits erhalten. Die Rückmeldungen sind positiv – eine Schule aus Baden schreibt: „Wir sind schon fleißig dabei unser Trinkverhalten mittels dem Trinkpass zu überprüfen. Unsere Hände sind schon dabei kreative Zeichnungen zu gestalten.“

Teilnahme

Teilnehmen können ganze Schulen, einzelne Klassen, Gruppen oder auch einzelne Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen. Der Folder „Mein Trinkpass“ kann kostenlos unter trinkpass@aqa.at angefordert bzw. kann als Download auf der Jugendwasserplattform des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft www.generationblue.at heruntergeladen werden. Die Trinkpässe werden kostenfrei in der benötigten Stückzahl an die Schulen verschickt. Einsendeschluss für die kreativen Beiträge ist der 5. Juni 2023. Weitere Informationen unter: www.generationblue.at





