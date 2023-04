Jetzt Tickets für die Beach Volleyball EM in Wien sichern

Am Donnerstag, den 6. April, Punkt 10 Uhr, beginnt der Vorverkauf der Eintrittskarten für die A1 CEV Beach Volleyball Europameisterschaften Wien 2023.

Wien (OTS) - Back to the Island - das ist das Motto der A1 CEV Beach Volleyball EM vom 2. bis 6. August auf der Wiener Donauinsel. Es weckt Erinnerungen an legendäre Events wie die WM 2017 sowie die Major Turniere in den beiden darauffolgenden Jahren – und legt nahe, sich rechtzeitig Tickets zu sichern!

Am Donnerstag, den 6. April 2023, beginnt der Vorverkauf. Auf wien-ticket.at stehen mehrere Optionen zur Auswahl – zu Preisen von 14 bis 42 Euro an den Finaltagen.

Keine Wartezeiten!

Der Zugang zum Beach Village auf der Donauinsel ist kostenfrei. Die Eintrittskarte garantiert den Zutritt zur Red Bull Beach Arena, in der freie Platzwahl herrscht. Der Riesenvorteil: Ein Ticket erspart Wartezeiten. Es ist außerdem möglich, während einer Session das Stadion jederzeit zu verlassen und es wieder zu betreten.

Von Donnerstag bis Samstag je zwei Sessions

Der erste Aufschlag erfolgt am Mittwoch, den 2. August, um 12 Uhr. Am Donnerstag und Freitag stehen jeweils zwei Sessions auf dem Programm, die erste ab 10, die zweite ab 15 Uhr. Am Samstag baggern die Stars ab 9.45 und 15.15 Uhr. Das Grande Finale steigt am Sonntag ab 13 Uhr (Änderungen vorbehalten).

VIP-Tickets werden gesondert angeboten, Anfragen sind jederzeit unter diesem LINK möglich.

Rückfragen & Kontakt:

ACTS Group

Walter Delle Karth

Media & Kommunikation

+43 660 8102522

walterdellekarth @ acts.at

https://www.acts.at/