SOS-Kinderdorf zum Tag der Gesundheit: Drastische Mangelversorgung in der Kinder- und Jugendmedizin

Viel zu wenige Kassenplätze vorhanden – Situation bei psychischen Belastungen besonders prekär

Wien (OTS) - Anlässlich des bevorstehenden Tags der Gesundheit am 7. April warnt SOS-Kinderdorf vor den drastischen Auswirkungen einer eklatanten Mangelversorgung in der Kinder- und Jugendmedizin und ruft zum raschen Handeln auf. „Wir haben es aktuell mit einer dramatischen Lage zu tun, in der es viel zu wenige Kassenplätze gibt und die vorhandenen oft lange Zeit unbesetzt bleiben. Vor allem bei der psychosozialen Versorgung spitzt sich die Situation besonders zu“, sagt SOS-Kinderdorf-Geschäftsführer Christian Moser.

„Junge Menschen werden aktuell in Österreich mit ihren gesundheitlichen und dabei vor allem ihren psychischen Problemen unendlich lange in Stich gelassen.“ Das führe für jedes einzelne betroffene Kind zu einer Verschlechterung der Lebens- und Gesundheitssituation. Diese dramatische Situation von Kindern und Jugendlichen brauche dringend mehr Aufmerksamkeit, Innovation und budgetäre Mittel von allen Seiten.



Zu wenige Kassenplätze führen zu Zwei-Klassen-Medizin



Aktuell gibt es in Österreich rund 300 Kassenfachärzt*innen für Kinder- und Jugendmedizin. Gleichzeitig gibt es mit 327 Wahlärzt*innen in diesem Bereich mehr privat zu finanzierende Gesundheitsleistungen. Das kassenfinanzierte Angebot bleibt zurück und ist bei Weitem nicht ausreichend, da von den vorhandenen Kassenplätzen auch immer wieder welche für längere Zeit nicht besetzt werden können. „Wir haben es hier mit einer Zwei-Klassen-Medizin zu tun“, kritisiert Moser. „Eltern, die schneller zu Terminen für ihre Kinder kommen möchten, müssen dafür in die eigene Tasche greifen. Wer sich das nicht leisten kann, muss mit den Auswirkungen leben.“ In ländlichen Regionen führe der Mangel an Fachärzt*innen oft dazu, dass Kinder von Allgemeinmediziner*innen mitbetreut werden. Diese Situation könne und wolle man bei SOS-Kinderdorf nicht akzeptieren.





Mentale Belastungen besonders hoch



Besonders prekär ist die Versorgungslage für Kinder und Jugendliche mit psychischen Belastungen und Erkrankungen. Die Corona-Pandemie hat für junge Menschen jahrelange Strapazen bedeutet. Der Bedarf an psychiatrischer und psychotherapeutischer Versorgung ist so hoch wie nie. „Das merken wir auch bei unserem Kinder- und Jugendnotruf Rat auf Draht“, sagt Moser. „Im vergangenen Jahr haben wir rund 2.200 Beratungen zum Thema psychische Erkrankungen und rund 1.300 Beratungen zum Thema Suizidgedanken geführt.“



Man sehe, dass das Thema zwar zunehmend in den Fokus gesundheitspolitischer Debatten rücke, wirkliche Fortschritte bei den angebotenen Leistungen für die Betroffenen gebe es aber nicht. Auch das vielzitierte Vorzeige-Regierungsprojekt „Gesund aus der Krise“ konnte daran nichts ändern. „Es ist eine unzumutbare Situation, wenn Jugendliche nach einer Akutsituation fünf bis neun Monate auf eine stationäre Behandlung warten müssen“, so Moser. „Das ist für junge Menschen, deren Entwicklung nicht still steht, eine halbe Ewigkeit und kann zu dramatischen Auswirkungen und lebensgefährlichen Situationen führen.“



Auch wenn es nicht um akut lebensbedrohliche Situationen geht, sind bedenkliche Entwicklungen zu beobachten. Die Beratungen bei Rat auf Draht drehen sich in letzter Zeit vermehrt darum, dass Jugendliche Hilfe bei dubiosen Online-Angeboten suchen, die mit kurzen Tests Diagnosen beispielweise zu ADHS oder Autismus versprechen. „Jeder junge Mensch hat das Recht auf eine angemessene Behandlung ohne sich der Gefahr solcher Fake-Diagnosen aussetzen zu müssen“, betont Moser.



Rasches Handeln geboten



„Um dies zu ermöglichen müssen nun endlich markante Schritte gesetzt werden. Sowohl der Gesundheitsminister, als auch die Länder, die Sozialversicherungsträger und die Ärztekammern müssen rasch ins Handeln kommen“, fordert Moser. Es brauche mehr Anreize für Absolvent*innen von Medizinstudien, sich im Bereich der Kinder- und Jugendheilkunde zu spezialisieren. Dazu zähle auch, umfangreiche Unterstützung für den Aufbau von Praxen zu bieten, sowie eine Verbesserung der Honorare in diesem Fachbereich. „Wir müssen uns als Gesellschaft die Frage stellen, wie viel Geld uns unsere Kinder und Jugendlichen bzw. ihre Gesundheit wert sind. Bei SOS-Kinderdort ist uns klar, dass sie das Recht auf eine angemessene Versorgung haben und darauf nicht mehr länger warten können.“

