AVISO: PG "Immobilienpreisspiegel 2023", 12.04.2023, 09:00 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) - Im Namen des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) laden wir recht herzlich zum traditionellen

P r e s s e g e s p r ä c h

am Mittwoch, 12. Aprli 2023, 9 Uhr

in der WKÖ, Wiedner Hauptstraße 65, 1040 Wien, Saal 5 (Zwischengeschoß),

um Ihnen den aktuellen

Immobilienpreisspiegel 2023

sowie branchenrelevante Themen und Trends zu präsentieren.

Ihre Gesprächspartner :

KommR Ing. Gerald GOLLENZ , Obmann des Fachverbandes der Immobilientreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich

, Obmann des Fachverbandes der Immobilientreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich KommR Michael PISECKY , Obmann-Stv. des Fachverbandes und Fachgruppenobmann in Wien

, Obmann-Stv. des Fachverbandes und Fachgruppenobmann in Wien Johannes WILD , MSc MRICS, Obmann-Stv. des Fachverbandes und Fachgruppenobmann in Niederösterreich

, MSc MRICS, Obmann-Stv. des Fachverbandes und Fachgruppenobmann in Niederösterreich Dr. Eugen OTTO, MRICS, (Otto Immobilien) zum „Wiener Zinshaus-Marktbericht“

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um kurze Anmeldung per E-Mail an DMC_PR@wko.at oder telefonisch unter 05 90 900-4462. Danke.



Die Pressekonferenz findet auch – via MS Teams - hybrid statt:

Hier klicken, um an der Besprechung teilzunehmen

Besprechungs-ID: 341 264 345 685, Passcode: FfSkqq

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ihre Teilnahme.

