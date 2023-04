Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 5. April 2023. Von PETER NINDLER. "Die Wut auf die da oben".

Innsbruck (OTS) - Die politisch Verantwortlichen in Tirol können noch so gute Konzepte und Projekte ausarbeiten, mit fragwürdigen Posten-besetzungen, Geldverschwendung und hohen Gagen in öffentlichen Unternehmen setzen sie ihre Glaubwürdigkeit in den Sand.

Postenschacher, hohe Gehälter und Geldverschwendung: Das Image der öffentlichen Hand als Unternehmerin ist wahrlich kein gutes, es wird allerdings immer wieder bestätigt. Und für die Bevölkerung sind das dann meist die da oben, die es sich richten können. Das schwarz-rote Regierungsprogramm mag noch so ambitioniert und zukunftsorientiert sein, am Ende des Tages zählt der Eindruck. Deshalb muss Rot-Schwarz in Tirol rasch die Kurve kriegen, will die Regierung nicht sehenden Auges frontal in ein großes Vertrauensdebakel laufen.

Die Lebensraum Tirol Holding als Dachgesellschaft von Tirol Werbung, Agrarmarketing und Standortagentur entpuppt sich als aufgeblähter Entscheidungsapparat, in dem sich die Manager mehr mit sich selbst als mit einem gemeinsamen Ziel beschäftigen. Zugleich macht es keinen schlanken Fuß, wenn Holding-Geschäftsführer Josef Margreiter in der schnörkellosen Sprache des kleinen Mannes ein „Bomben-Vertrag“ mit allen Vergünstigungen inklusive Jubiläumsgeld zugestanden wurde, weil seine Zeit als Tirol-Werbung-Chef noch miteingerechnet wird. Margreiter ist der Vorwurf zu machen, dass er die Vorgaben nicht erreicht hat, aber vergoldet hat ihn die damalige grün-schwarze Regierung. In die Opferrolle darf deshalb keiner von beiden schlüpfen – weder der Holding-Geschäftsführer noch die Politik.

Die Bestellung des neuen Geschäftsführers bei der gemeinnützigen Neuen Heimat wird ebenfalls zum Offenbarungseid, wie ernst es Schwarz-Rot mit objektiven Postenbesetzungen nimmt. Obwohl es eine so genannte Cooling-off-Phase für Politiker benötigen würde, damit es nicht zum fliegenden Wechsel von der Regierungsbank auf den Managersessel kommt wie bei der öffentlichen Baugesellschaft, könnte der ehemalige Landesrat Hannes Tratter (VP) volley dort landen. Mit der Bewerbung macht er es seiner ÖVP auch nicht gerade einfach. Schlussendlich kann es nur Verlierer geben: entweder Tratter, sollte es nichts werden, oder die Regierung.

Die Sanierung der gemeindeverbandseigenen Dienstleistungsgesellschaft GemNova, die einen Liquiditätsbedarf von 3,5 Mio. Euro aufweist, ist längst ein politischer Drahtseilakt. Die GemNova wollte für die Gemeinden im Wettbewerb mitmischen, mit dem Ergebnis, dass sie in der Vergangenheit bereits mit 1,3 Mio. Euro aus dem Gemeindeausgleichsfonds aufgepäppelt werden musste. Trotzdem durfte sich der Ex-Geschäftsführer über fürstliche 17.000 Euro brutto im Monat freuen.

Schönreden kann die Politik da nichts mehr. Die Lösung wäre einfach: es künftig in ihren Unternehmen nur besser, transparenter und sparsamer zu machen.







