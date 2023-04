Erfolgreiches Leadership-Programm bei GOURMET – eine Weiterbildungsoffensive mit Mehrwert

Beim Führungskräfteprogramm Leadership@GOURMET werden Mitarbeiter:innen auf ihre spannenden Führungsaufgaben vorbereitet.

Wien (OTS) - GOURMET setzt als attraktiver Arbeitgeber auf eine hohe Kompetenz seiner Führungskräfte und hat dafür gemeinsam mit der LIMAK Austrian Business School ein individuelles Schulungsprogramm entwickelt. Fünf Jahre nach Start der Weiterbildungsoffensive Leadership@GOURMET zieht das Unternehmen nun eine höchst positive Bilanz: Es wurden seitdem rund 200 Führungskräfte aus vier Führungsebenen geschult und damit in ihrer täglichen Führungsverantwortung unterstützt. Für neue Führungskräfte starten laufend weitere Lehrgänge, wie vor kurzem für 16 Teilnehmer:innen. Zusätzlich werden Vernetzungstreffen zum Auffrischen des Gelernten, sowie aufbauende Präsenztrainings und Webinare angeboten. Beispielsweise die Webinar-Reihe „Zuversicht & Vertrauen“, die die GOURMET Führungskräfte durch die Corona-Krise begleitet hat.

Gute Führungskräfte, auch in herausfordernden Zeiten

„Die direkten Vorgesetzten sind für unsere Mitarbeiter:innen erste Ansprechpersonen bei Fragen und Problemen. Gerade in der zuletzt sehr herausfordernden Zeit gilt es Ängste zu nehmen und als Führungskraft und Unternehmen Sicherheit zu geben. Da ist Leadership mehr denn je wichtig“, betont Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET. „Verantwortung für ein Team zu übernehmen, erfordert aber auch im Alltag viele unterschiedliche Fähigkeiten. Wie die Unternehmensziele weiterzugeben und zu leben, klar, offen und gleichzeitig wertschätzend zu kommunizieren und mögliche Konfliktsituationen frühzeitig zu erkennen. Deshalb haben wir das Führungskräfteprogramm Leadership@GOURMET ins Leben gerufen und so eine neue Qualität der Führung und des Miteinanders in unseren Teams entwickelt.“

Kompetente Führungskräfte für zufriedene Mitarbeiter:innen

Beim Lehrgang Leadership@GOURMET lernen die Teilnehmer:innen in 3 bis 4 Modulen theoretische und praktische Inhalte zu ihrer Rolle als Führungskraft. Dazu gehört es, schwierige Situationen zu erkennen, lösungsorientiert zu denken, Gespräche im Team zu managen und Potenziale zu fördern. Diese und weitere Fähigkeiten werden beim Leadership-Programm trainiert. Es nehmen jeweils Führungskräfte aus den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen teil. Dadurch stärkt GOURMET die bereichsübergreifende Zusammenarbeit im Unternehmen. Die Teilnehmer:innen des aktuellen Kurses haben die ersten beiden Module bereits absolviert und werden das Programm im Juni 2023 abschließen.

Über GOURMET

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top-Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET legt besonderen Wert auf hochwertige, österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, zertifizierte BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. 1997 wurde GOURMET als erstes Unternehmen in der Branche BIO-zertifiziert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. www.gourmet.at

Rückfragen & Kontakt:

GOURMET

Martina Baumeister MSc

Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)664 966 45 42

martina.baumeister @ gourmet.at

www.gourmet.at