EINLADUNG zum Round Table: "Onkologische Nachsorge"

"Lebensnahe Versorgungseinrichtungen von Vorarlberg bis Wien" Donnerstag, 13. April 2023, 10:30- 11:30 Uhr

Wien (OTS) - Die gesamte medizinische Versorgung steht mehr denn je im Rampenlicht. Vor allem beim Thema Krebs gibt es, trotz immer besserer Diagnose, noch Aufholbedarf – im Speziellen im Bereich der onkologischen Nachsorge.

Genau hier setzen wir gemeinsam mit führenden Expert:innen seit über zwei Jahren an: und zwar mit dem Projekt „Krebs.UndLeben!“, einer Plattform, die mit dem "Weißbuch zur onkologischen Nachsorge" und unserer Podcast-Serie eine inhaltliche Basis für die weitere Aufbruchstimmung in der onkologischen Nachsorge schafft. Und das ist gut so, denn: Es gibt noch viel zu tun, um die Patient:innen den gesamten Weg begleiten zu können.

Aus diesem Grund laden wir Sie herzlich ein, an unserem Round Table zum Thema "Lebensnahe Versorgungseinrichtungen von Vorarlberg bis Wien" teilzunehmen:

Datum: Donnerstag, 13. April 2023, 10:30 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien oder online unter folgendem Livestrem-Link: https://events.streaming.at/sanofi-20230413

Am Podium dabei sind:

Prim. Doz. Dr. Hannes Kaufmann, Vorstand 3. Medizinische Abteilung Zentrum für Onkologie und Hämatologie am Standort Klinik Favoriten und onkologische Ambulanz und (interdisziplinäre) Therapieambulanz an der Klinik Landstraße

Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger, Public Health Expertin, an verschiedenen Universitäten tätig und Präsidentin des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen/ BÖP

Prim. Priv.-Doz. Dr. Thomas Winder, PhD, Vorstand Abteilung für Innere Medizin II (Onkologie, Hämatologie, Gastroenterologie und Infektiologie) am LKH Feldkirch – online

Direktor Univ.-Prof. Dr. Dominik Wolf, Universitätsklinik für Innere Medizin V, Medizinische Universität Innsbruck – online

Mag. Marcus Dietmayer, Leiter Onkologie Sanofi Österreich

Die Moderation erfolgt durch den Gesundheitspolitik- und Strategieberater Mag. Michael Eipeldauer. Zur besseren Planbarkeit ersuchen wir um Vorankündigung an presse.at @ sanofi.com ob die Teilnahme vor Ort oder online geplant ist.



Rückfragen & Kontakt:

Sanofi-Aventis GmbH

Juliane Pamme, MA

Country Head Communication

+43 664 801 855 010

juliane.pamme @ sanofi.com

www.sanofi.at