Scorpion Therapeutics und Pierre Fabre verkünden Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von STX-721 und STX-241 für Patienten mit Nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit EGFR-Mutation

Boston, Mass. und Castres, Frankreich (ots/PRNewswire) - Scorpion Therapeutics, Inc. („Scorpion"), ein bahnbrechendes Onkologieunternehmen, das mit seiner Precision-Oncology-2.0-Strategie die Grenzen der Präzisionsmedizin neu definiert, und Pierre Fabre, ein französischer Pharma- und Dermokosmetikkonzern, der in 120 Ländern vertreten ist, gaben heute eine exklusive Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die gemeinsame Entwicklung von STX-721 und STX-241 bekannt, zwei Kandidaten aus Scorpions Franchise hochselektiver Hemmstoffe der nächsten Generation für den mutierten epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor („EGFR") zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs („NSCLC"). Die von Scorpion entdeckten STX-721 und STX-241 sind potenziell branchenführende Inhibitoren von EGFR-Mutationen und eine wirksame Behandlungsoption für einen entstehenden und ungedeckten medizinischen Bedarf bei NSCLC. Im Rahmen der Vereinbarung wird Scorpion die klinische Entwicklung von STX-721 leiten und Pierre Fabre die klinische Entwicklung von STX-241. Scorpion wird die Vermarktungsrechte für STX-721 und STX-241 in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan behalten, und Pierre Fabre wird für die Vermarktungsaktivitäten in allen anderen Gebieten verantwortlich sein, wobei der Schwerpunkt auf Europa und China liegt.

Scorpion erhält 65 Millionen Dollar aus einer Vorauszahlung und dem Erreichen von kurzfristigen Meilensteinen und ist berechtigt, bis zu 553 Millionen Dollar an potenziellen Meilensteinen zu erhalten, plus Lizenzgebühren auf den Nettoproduktumsatz

Die Zusammenarbeit wird die Entwicklung von STX-721 und STX-241 in internationalen Schlüsselmärkten beschleunigen und die Mission von Scorpion und Pierre Fabre unterstützen, Patienten auf der ganzen Welt innovative Therapien zu ermöglichen

Scorpion behält die Rechte an STX-721 und STX-241 in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan; Pierre Fabre gewährt die Rechte in allen anderen Gebieten weltweit

„Unsere Aufgabe ist es, die nächste Generation von bahnbrechenden Therapien zu entwickeln und sie Patienten weltweit zur Verfügung zu stellen", sagte Dr. Axel Hoos, Geschäftsführer von Scorpion. „Pierre Fabre ist der ideale Partner, um diese Vision voranzutreiben: ein globales Pharmaunternehmen mit einer soliden klinischen und kommerziellen Präsenz in Europa und Asien und einer Erfolgsbilanz im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Biotechnologieunternehmen, um innovative Krebsmedikamente zu entwickeln und zugänglich zu machen. Diese Partnerschaft soll dazu beitragen, die Reichweite unserer EGFR-Targeting-Programme zu vergrößern, sodass wir Patienten helfen können, die diese Behandlungen dringend benötigen, auch in Märkten wie China, wo voraussichtlich bis 2030 fast 50 % aller NSCLC-Fälle EGFR-mutiert sein werden.1

„Wir freuen uns sehr über Zusammenarbeit für die Entwicklung mit Scorpion und darauf, STX-721 und STX-241 in unser Portfolio im Bereich der Onkologie aufzunehmen. Pierre Fabre kann auf eine fast vier Jahrzehnte lange Erfolgsgeschichte in der Entwicklung und Vermarktung von Krebstherapien zurückblicken. Wir haben unsere F&E-Bemühungen vor kurzem auf zielgerichtete Therapien konzentriert, und diese Partnerschaft mit Scorpion verkörpert diesen strategischen Schritt", sagte Eric Ducournau, Geschäftsführer von Pierre Fabre.

Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs (NSCLC) ist die häufigste Unterart von Lungenkrebs, und verschiedene EGFR-Mutationen sind die häufigsten Auslöser von NSCLC, die je nach geografischer Lage in etwa 14–38 Prozent der Tumore auftreten.2, 3, 4 Die hochselektiven EGFR-Mutationshemmer der nächsten Generation von Scorpion zielen auf mehrere dieser aktivierenden Mutationen ab: STX-721 zielt auf EGFR-Exon-20-Insertionsmutanten und STX-241 auf Exon-19-Deletionsmutationen mit der gleichzeitig auftretenden C797S-Mutation, einem bekannten Resistenzmechanismus gegenüber EGFR-Hemmern der dritten Generation, ab.

Bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), der durch EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen angetrieben wird, treten während der Behandlung häufig Toxizitäten auf, die mit der Hemmung des Wildtyp-EGFR in gesundem Gewebe wie der Haut und dem Magen-Darm-Trakt verbunden sind. Diese Toxizitäten können zu Dosisreduzierungen oder -unterbrechungen führen, die wiederum die Gesamtwirksamkeit der Behandlung verringern können. STX-721 und STX-241 wurden so konzipiert, dass sie die Selektivität für die mutierte Form des Enzyms maximieren und die Hemmung von Wildtyp-EGFR in gesundem Gewebe vermeiden, um das Auftreten dieser Toxizitäten zu minimieren.

Bis zu 12,5 Prozent der Patienten mit NSCLC, die durch Mutationen in Exon 19 oder 21 angetrieben wird und die mit kovalenten EGFR-Inhibitoren in der Erstbehandlung behandelt werden, entwickeln sekundäre Resistenzmutationen bei C797S.5 Derzeit gibt es keine zugelassenen therapeutischen Optionen für die beträchtliche Anzahl von Patienten, „doppelt mutierte" EGFR-NSCLC entwickeln, was einen erheblichen und wachsenden ungedeckten Bedarf bedeutet.

Zusammen haben Scorpions EGFR-Inhibitoren der nächsten Generation das Potenzial, mehr als 90 Prozent der aktivierenden Mutationen bei EGFR-mutiertem NSCLC zu bekämpfen und damit Tausenden von Patienten auf der ganzen Welt bessere klinische Ergebnisse zu bieten.

„Auf der Grundlage ihrer präklinischen Daten sind wir zu dem Schluss gekommen, dass STX-721 und STX-241 das beste Produktprofil ihrer Klasse aufweisen könnten. Darüber hinaus wird diese Partnerschaft unsere Bemühungen im Bereich der Präzisionsonkologie erheblich ausweiten und es uns ermöglichen, die Versorgung und Behandlung von Tausenden von Menschen weltweit besser zu unterstützen", fügte Francesco Hofmann, Leiter der Forschung und Entwicklung für Medizinische Versorgung bei Pierre Fabre, hinzu.

Vorbehaltlich der Vertragsbedingungen wird Scorpion insgesamt 65 Millionen US-Dollar aus einer Vorauszahlung und dem Erreichen von kurzfristig erwarteten Meilensteinen erhalten und hat Anspruch auf potenzielle Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu 553 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus wird Pierre Fabre an Scorpion gestaffelte prozentuale Lizenzgebühren für jedes lizenzierte Produkt zahlen, die im ein- bis zweistelligen Bereich liegen, basierend auf dem jährlichen Nettoumsatz jedes lizenzierten Produkts in Gebieten außer den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan. Scorpion wird Pierre Fabre gestaffelte prozentuale Lizenzgebühren für jedes lizenzierte Produkt zahlen, die im ein- bis zweistelligen Bereich liegen, basierend auf dem jährlichen Nettoumsatz jedes lizenzierten Produkts in den Vereinigten Staaten. Die Unternehmen werden sich die globalen Entwicklungskosten auf der Grundlage einer vorher festgelegten Kostenteilungsvereinbarung teilen.

Über STX-721 STX-721 ist ein oral verabreichtes kleines Molekül der nächsten Generation, das mit einer potenziell branchenführenden Selektivität auf Exon-20-Insertionsmutationen bei EGFR abzielt. Scorpion schätzt, dass NSCLC-Tumore, die EGFR mit Exon-20-Insertionsmutationen exprimieren, in den Vereinigten Staaten bei etwa 3.400 Patienten pro Jahr auftreten. STX-721 durchläuft derzeit präklinische Studien und Scorpion geht davon aus, dass Mitte 2023 ein Antrag auf ein neues Prüfpräparat („IND") bei der US-Arzneimittelbehörde („FDA") eingereicht wird.

Über STX-241 STX-241 ist ein oral verabreichtes, das zentrale Nervensystem („CNS") durchdringendes kleines Molekül der vierten Generation, das mit der potenziell branchenführenden Selektivität auf Resistenzmutationen bei C797S abzielt. Scorpion schätzt, dass bis zu 3.000 Patienten pro Jahr in den Vereinigten Staaten oder bis zu 12,5 Prozent der NSCLC-Patienten mit einer Exon-19 oder -21-Mutation Resistenzmutationenen bei C797S entwickeln. STX-241 durchläuft derzeit präklinische Studien und Scorpion geht davon aus, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2024 einen IND bei der US-amerikanischen FDA eingereicht wird.

Über Scorpion Therapeutics Scorpion ist ein bahnbrechendes Onkologieunternehmen, das die Grenzen der Präzisionsmedizin neu definiert, um optimierte und umwälzende Therapien für größere Gruppen von Krebspatienten bereitzustellen – eine Strategie, die Scorpion als Präzisionsonkologie 2.0 bezeichnet. Scorpion hat eine firmeneigene und vollständig integrierte Plattform mit den fortschrittlichsten Technologien in den Bereichen Krebsbiologie, medizinische Chemie und Datenwissenschaften aufgebaut, mit dem Ziel, konsistent und schnell äußerst selektive kleinmolekulare Wirkstoffe gegen ein noch nie da gewesenes Spektrum von Zielmolekülen zu entwickeln. Scorpion will seine Plattform nutzen, um eine breite Pipeline eigener, optimierter Wirkstoffe in drei Zielmolekülkategorien voranzutreiben: branchenführende Moleküle, die auf validierte Onkogen-Zielmoleküle abzielen; branchenführende Moleküle für bisher unbehandelbare Zielmoleküle; und branchenführende Moleküle für neuartige Krebs-Zielmoleküle. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cybergroupstudios.com.

Über Pierre Fabre Pierre Fabre ist ein französisches Unternehmen für Medizin und Schönheitspflege mit über 40 Jahren Erfahrung in der Innovation, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung im Onkologie-Sektor. Das Unternehmen hat 2022 rund 80 % seiner F&E-Ausgaben für die Onkologie aufgewendet und vor kurzem zielgerichtete Therapien zu seiner wichtigsten F&E-Priorität erklärt. Sein derzeitiges kommerzielles Portfolio in der Onkologie umfasst Darm-, Brust- und Lungenkrebs, Melanome, Hämatologie und präkanzeröse Hauterkrankungen wie aktinische Keratose.

Im Jahr 2022 erwirtschaftete Pierre Fabre einen Umsatz von 2,7 Milliarden Euro, davon 69 % im Ausland in über 120 Ländern. Der Konzern ist seit seiner Gründung 1962 im Südwesten Frankreichs ansässig, stellt über 90 % seiner Produkte in Frankreich her und beschäftigt weltweit ca. 9.600 Mitarbeiter. Pierre Fabre befindet sich zu 86 % im Besitz der staatlich anerkannten gemeinnützigen Pierre-Fabre-Stiftung und in zweiter Linie im Besitz seiner eigenen Mitarbeiter über ein internationales Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Pierre Fabres Ansatz im Bereich Nachhaltigkeitspolitik wurde von der unabhängigen Organisation AFNOR Certification mit dem CSR-Gütesiegel „Exemplary" (Vorbildlich) bewertet (ISO 26 000 Norm für nachhaltige Entwicklung).

Weitere Informationen über Pierre Fabre erhalten Sie unter www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.

