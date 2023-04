SPÖ-Kucher: „Alle empfohlenen Impfungen sollen grundsätzlich kostenlos für Patientinnen und Patienten sein“

Unterstützung für Vorstoß des ÖGK-Obmann Huss, Impfungen in Zukunft niederschwellig und günstig zugänglich zu machen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher begrüßt den Vorstoß des ÖGK-Obmann Andreas Huss, wonach in Zukunft Impfungen niederschwellig angeboten werden sollen. In einem ersten Schritt sollen Grippeimpfungen in einem Pilotprojekt bei Hausärzt*innen angeboten werden. Kucher: „International zeigt sich, je niederschwelliger das Impfangebot, desto höher die Impfraten!“ ****

Der SPÖ-Abgeordnete geht noch einen Schritt weiter: „Impfungen, die vom Nationalen Impfgremium empfohlen werden, sollen grundsätzlich kostenlos und niederschwellig angeboten werden.“ Zu einem niederschwelligen Angebot sollen neben Praxen auch Apotheken kommen. (Schluss)lk/up

