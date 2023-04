Landgut Wien Cobenzl: Kälber, Lämmer, Babyhasen!

Frühling 2023: Jungtiere, wohin das Auge reicht!

Wien (OTS) - Wie jeden Frühling erblicken auch heuer wieder viele Jungtiere das Licht der Welt! Kälber, Lämmchen und Babyhasen dürfen das Landgut bereits ihr neues Zuhause nennen. Ferkel und Zicklein sind bereits auf dem Weg und dürften nicht mehr all zu lang auf sich warten lassen…

Unsere flauschigen Freunde tapsen natürlich schon neugierig herum und erkunden mit großen Augen ihr Freigehege. Ein besonders süßer Anblick, den sich niemand entgehen lassen sollte!

Schafscheren: Samstag, 6. Mai 2023, 14-16 Uhr

Am Samstag, den 6. Mai 2023 findet am Landgut zwischen 14 und 16 Uhr das alljährliche Schafscheren statt. Unser Schafscherer kommt meist zweimal jährlich: im Frühsommer, wenn die Weidesaison beginnt, und im Herbst, bevor die Tiere in den Stall kommen.

Am 6. Mai bietet sich die einzigartige Möglichkeit, das geschickte Handwerk des Schafscherens aus nächster Nähe mitzuerleben. Die Vorführung ist kostenlos, zu bezahlen ist lediglich der Eintritt ins Landgut.

Kindergeburtstag feiern am Landgut Wien Cobenzl

Auch in diesem Jahr setzen wir wieder auf einen bewährten Klassiker: Kindergeburtstag am Cobenzl verspricht immer wieder großen Spaß für unsere kleinen Gäste. Ob Pizza-, Schatzsuchen-, Indianer- oder Piratengeburtstag: Für jeden Geschmack ist etwas dabei! Weitere Informationen zu unseren Kindergeburtstagen finden Sie auf unserer Website unter https://www.landgutcobenzl.at/kindergeburtstag

Landgut Wien Cobenzl

Am Cobenzl 96a, 1190 Wien

Öffentliche Anfahrt: Bus 38A ab U4 Heiligenstadt; Haltestelle Cobenzl Parkplatz

täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landgut Wien Cobenzl

Elvina Machleidt

Telefon: 01 32 89 404-20

E-Mail: elvina.machleidt @ landgutcobenzl.at

www.landgutcobenzl.at