FPÖ – Hafenecker: Freiheitliche setzen auf die richtigen Themen!

FPÖ-Petitionen werden von den Menschen angenommen und unterstützt

Wien (OTS) - „Ob Aushöhlung der rot-weiß-roten immerwährenden Neutralität, Abzocke durch die ORF-Haushaltsabgabe oder Gender-Wahnsinn. Schwarz-Grün fügt unserer Heimat im Verbund mit der rot-pinken Scheinopposition großen Schaden zu. Nur die FPÖ hält auf allen politischen Ebenen dagegen. Mit drei Petitionen zu diesen Themen liegt die FPÖ am Puls der Zeit und setzt auf die richtigen Themen, wie die große Unterstützung der Petitionen bislang zeigt“, bedankte sich heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker bei den Unterstützern der Petitionen und ermunterte die Österreicher, diese freiheitlichen Anliegen weiter zu unterstützen.

Mit der Rede des ukrainischen Präsidenten in der Vorwoche im Parlament sei unter der Regie von ÖVP-Parlamentspräsident Sobotka ein weiterer massiver Anschlag auf die österreichische Neutralität verübt worden. „Daher ist es umso wichtiger, die Forderungen unserer Petition für eine aktive Friedens- und Neutralitätspolitik statt Kriegstreiberei in den Mittelpunkt des politischen Handelns zu stellen. Österreich muss aus den selbstzerstörerischen Russland-Sanktionen aussteigen und auch die die Mitfinanzierung von Waffen über die Europäische Friedensfazilität sofort stoppen. Wir fordern die volle Wiederherstellung der Neutralität – so, wie sie auch jahrzehntelang im Zentrum unserer Außen- und Sicherheitspolitik gestanden ist“, so Hafenecker. Die Petition für eine aktive Friedens- und Neutralitätspolitik kann unter dem Link https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/PET/111?selectedStage=103 weiter unterstützt werden.

Eine weitere Initiative der FPÖ richtet sich gegen die ORF-Zwangssteuer, die von der Regierung lieber als Haushaltsabgabe bezeichnet werde. FPÖ-Mediensprecher Hafenecker: „Während sich immer mehr Menschen das tägliche Leben nicht mehr leisten können, kommt Schwarz-Grün mit der nächsten Schröpfaktion daher. Die ORF-Haushaltsabgabe ist in Wahrheit eine reine Zwangssteuer, die von allen Haushalten bezahlt werden muss, ganz egal, ob diese überhaupt den ORF konsumieren oder nicht. Die FPÖ sagt ganz klar ,Nein´ dazu und fordert stattdessen Reformen am Küniglberg in Richtung Sparsamkeit, Objektivität statt Bevormundung und Schluss mit Privilegien!“ Unter https://haushaltsabgabe.fail/ kann ein Zeichen gegen die Haushaltsabgabe gesetzt werden.

Zu guter Letzt stellen sich die Freiheitlichen auch gegen den „Gender-Wahnsinn“. „Hier wird unter dem Vorwand von Freiwilligkeit und Gleichstellung von radikal linken Gruppen der Versuch unternommen, unser Denken zu beeinflussen, indem unsere Sprache verstümmelt, eingeschränkt und verfremdet wird. Wer die Petition unter dem Link https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/PET/117 unterzeichnet, der unterstützt die FPÖ dabei und spricht sich damit für ein Verbot des Gender-Zwangs an Schulen, Bildungseinrichtungen und Universitäten aus“, erklärte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker.

