TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Wenn das Leben neu erwacht – Ein Panoptikum“

Ostersonntag, 9. April 2023, 17.05 Uhr, ORF 2

Wien (OTS) - Das Osterfest steht für den Neubeginn des Lebens und die Fruchtbarkeit. Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt in diesem Panoptikum unterschiedliche Lebensräume, Bereiche und Ebenen, wo das Leben in Vorarlberg neu erwacht: Vom Wunder der Geburt, von der sich erneuernden Natur oder den jungen Generationen in der Tierwelt, über Frühlingsgefühle in der Liebe und die Aussaat in der Landwirtschaft bis zu religiösen und spirituellen Sichtweisen.

„Wenn das Leben neu erwacht – Ein Panoptikum“ ist am Ostersonntag, 9. April 2023, um 17.05 Uhr in der Reihe „Dokumentation am Feiertag“ in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung: Ines Hergovits-Gasser

Kamera: Mike Tavera, Günter Assmann, Götz Wagner

Schnitt: Rosa Natter

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

