Siemens Media Award 2023: Siemens prämiert die besten Journalist:innen und Content Creators

Thema des diesjährigen Siemens Media Award: "Technology with Purpose"

Wien (OTS) - Siemens startet die Ausschreibung zum Siemens Media Award 2023, einem regionalen Wettbewerb, der in sieben Ländern Mittel- und Osteuropas (Österreich, Kroatien, Ungarn, Polen, Serbien, Slowakei und Slowenien) ausgetragen wird. Der Wettbewerb ist für Journalistinnen und Journalisten aus Print- und Digitalmedien sowie aus Sozialen Medien offen, die in den letzten 12 Monaten passend zum diesjährigen Motto "Technology with Purpose" einen Bericht veröffentlicht haben. Arbeiten können bis zum 5. Mai 2023 unter presse.at@siemens.com eingereicht werden.

Zur Presseaussendung: https://sie.ag/3m5rCYK

