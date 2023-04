„Onde d’Italia“ mit Antonio Castrignanò am 14.4. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Der Musiker und Komponist Antonio Castrignanò ist zu Gast in der Reihe „Onde d’Italia“: Am Freitag, den 14. April (19.30 Uhr) präsentiert er sein aktuelles Album „Babilonia“ im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses.

Der italienische Sänger, Tamburinspieler und Songwriter aus dem Salento, dem südlichen Teil der Region Apulien, gastiert am Freitag, den 14. April (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Sein aktuelles Album „Babilonia“ ist eine Hommage an die Musik aus seiner Heimat und hat es in den Europäischen „World Music Jahrescharts“ von 2022 auf Platz 2 geschafft. Castrignanòs Musik ist tief im italienischen Volkstanz Pizzica verwurzelt und kennt gleichzeitig die Sprache des Rock, die Rhythmen Nordafrikas und die Klänge der Kora, der westafrikanischen Stegharfe. Beim Konzert im Rahmen der „Onde d’Italia“-Reihe wird Castrignanò begleitet von Maurizo Pellizzari (Gitarre) und Rocco Nigro (Akkordeon). Der Eintritt für das Konzert beträgt EUR 26,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

