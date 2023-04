AVISO: Parlamentsempfang im Zeichen der Vielfalt

LGBTIQ-Intergroup des Parlaments lädt zum Diskurs von Politik und Zivilgesellschaft

Wien (PK) - "Ohne Vielfalt keine Demokratie!" So lautet das Motto der LGBTIQ-Intergroup des Parlaments, das auch als Titel für die Veranstaltung dient, zu der am 11. April 2023 in das Hohe Haus geladen wird. Thema des Abends sind Maßnahmen, um die Menschenrechte von Lesben, Schwulen, bisexuellen, intergeschlechtlichen, transidenten und queeren Personen in Österreich zu verbessern. Im direkten Austausch mit Parlamentarier:innen können dabei Vertreter:innen der LGBTIQ-Community ihre Anliegen vorbringen.

Eröffnet wird der Empfang zum Diskurs von Zivilgesellschaft und Politik durch Parlamentsdirektor Harald Dossi, gefolgt von einer Diskussion mit den Nationalratsabgeordneten Nico Marchetti (ÖVP), Mario Lindner (SPÖ), Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne) und Yannick Shetty (NEOS). Genannte Mandatar:innen bilden die Steuerungsgruppe der parlamentarischen LGBTIQ-Vereinigung. Auf eine Musikeinlage durch die Kunstfigur Grazia Patricia folgt eine Talk-Runde mit Vertreter:innen der LGBTIQ-Community. (Schluss) rei

Zeit: Dienstag, 11.04.2023, 18:00 Uhr

Ort: Parlament, Theophil Hansen Lokal 3 und Säulenhalle

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten. (Schluss) rei

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl