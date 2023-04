Der NÖ Familienpass präsentiert: die große Familienmesse FAMILY+ in Tulln

LR Teschl-Hofmeister: NÖ Familienpass ermöglicht Messevergnügen für die ganze Familie zum halben Preis

St. Pölten (OTS/NLK) - Von 14.-16. April 2023 findet in der Messe Tulln erstmalig die Familienmesse FAMILY+, powered by NÖ Familienpass, statt. „Der NÖ Familienpass steht seit nunmehr 40 Jahren den Familien in Niederösterreich als starker Partner zur Seite – das möchten wir feiern“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Drei Tage lang wird den Besucherinnen und Besuchern ein vielfältiges Programm geboten: Aussteller aus den Bereichen Familienangebote und Services, Games and Fun, Basteln, Kreativ und Deko, Freizeit, Sport und Mobilität, Urlaubs- und Ausflugsziele präsentieren ihre Angebote und laden zum Mitmachen bei zahlreichen kreativen und lustigen Aktivitäten ein. Ein Bühnenprogramm für alle Generationen rundet das Angebot auf der FAMILY+ ab. Mit dabei sind unter anderen Caroline Vasicek mit einem Mitmachkonzert, die Klangbäckerei kBumm, der Zirkus Krawalli, das Clownduo Herbert & Mimi, Benny Barfuß oder Helmi, der für Selfies zur Verfügung steht. Mit dem Messeticket können außerdem in den anderen Hallen die Modellbautage, die ebenfalls an diesem Wochenende stattfinden, besucht werden.

Inhaberinnen und Inhaber eines NÖ Familienpasses sichern sich ihr Ticket zum halben Preis. Der NÖ Familienpass kann von allen, die gerne Zeit mit Kindern verbringen, kostenlos beantragt werden. Einzige Voraussetzung ist, dass entweder das Kind oder die besitzhabende Person des NÖ Familienpasses den ordentlichen Wohnsitz in Niederösterreich hat.

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister – sie wird die Familienmesse am Samstagvormittag offiziell eröffnen – zeigt sich begeistert vom Angebot: „Hier wurde ein bunter Strauß an Attraktionen, Informations- und Serviceangeboten sowie Aktivitäten aus den verschiedensten Bereichen für die Familien aus Niederösterreich zusammengestellt. Abgesehen davon ist die Möglichkeit, mit einem Ticket gleich zwei Messen besuchen zu können, eine Entlastung für das Familienbudget. Ich lade Sie ein, gemeinsame Familienzeit auf der FAMILY+ zu verbringen.“

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at

