paxnatura: Ein neuer Anfang - Warum Naturbestattung zu Ostern passt

In der österlichen Zeit geht es um Sterben, Auferstehung und Wiederkehr. Eine Zeit in der uns unsere eigene Vergänglichkeit näher als sonst im Jahr erscheint.

Paxnatura bietet nicht nur eine natürliche Ruhestätte, sondern auch eine bleibende Erinnerung an das Leben nach dem Leben. Karin Seewald, Geschäftsführerin paxnatura

Sich Gedanken über seinen eigenen Tod und die Werte, die man hinterlassen möchte zu machen, ist an diesen Tagen präsenter als an anderen Tagen.



Was verbindet Naturbestattungen und das bevorstehende Osterfest?

Die Zeit um Ostern ist eine Zeit des Neubeginns und des Wachstums - und was könnte besser zu diesem Thema passen, als eine natürliche Bestattungsmethode, die einen im natürlichen Kreislauf eines Baumes einbettet? Eine Naturbestattung ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Bestattungsmethoden. Paxnatura ermöglicht es, den Verstorbenen in einem Wald, einer wunderschönen Wiese oder auf einer Alm beizusetzen.

Karin Seewald, Geschäftsführerin paxnatura: " Paxnatura bietet nicht nur eine natürliche Ruhestätte, sondern auch eine bleibende Erinnerung an das Leben nach dem Leben. "

Die eigenen Werte im Kreislauf des Lebens und des Todes verankern

Besonders an Ostern, wenn an das Wachstum und die Erneuerung des Lebens gedacht wird, kann eine Naturbestattung ein besonders passender Weg sein, um Verstorbene in Gedanken und Herzen lebendig zu halten.

Es ist eine Möglichkeit, dem Kreislauf des Lebens zu folgen und zu sehen, wie etwas Neues aus dem Tod entstehen kann. Dies spendet Trost und gibt Kraft.

„Menschen, die bei paxnatura einen Platz erwerben, haben oftmals einen besonderen Bezug zu Natur und Umwelt“, erklärt die paxnatura Geschäftsführerin Dipl. Bw. Karin Seewald. „Es ist für diese Menschen wichtig, welchen ökologischen Fußabdruck sie hinterlassen und mit dieser Form der Bestattung untermauern sie ihre Werte“, erläutert die Geschäftsführerin.

Die Flächen sind aus der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung ausgenommen und so können Tiere und Pflanzen ihren natürlichen Lebensraum zurückerobern.

Naturbestattung als leistbare Vorsorge

Zusätzlich zur ökologischen Nachhaltigkeit bietet eine Naturbestattung auch eine finanziell erschwingliche Alternative zu den oft hohen Kosten herkömmlicher Bestattungen. Die Kosten für eine Naturbestattung sind in der Regel niedriger, da keine teuren Grabsteine und keine Grabpflege erforderlich sind.

Paxnatura führt monatlich kostenlose Flächenbesichtigungen durch. Nähere Informationen gibt es unter: www.paxnatura.at

Nähere Informationen auf unserer Homepage Hier gleich informieren

Rückfragen & Kontakt:

paxnatura Naturbestattungs GmbH & Co KG

Renate Eschenlohr

Presse und Kommunikation

0664 512 07 97

re @ paxnatura.at

www.paxnatura.at