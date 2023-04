ASFINAG und Volkswagen starten globalen Ideenwettbewerb „Shape The Future Of Mobility“

Innovative Konzepte der Jugend für nachhaltige Mobilität und klimafreundliche Infrastruktur gefragt

Wien (OTS) - Heute Dienstag, 4. April startet mit „Shape The Future of Mobility“ eine globale Challenge. Unternehmerisch denkende junge Menschen zwischen 15 und 20 Jahren sind aufgefordert, Teams zu bilden und bis Mitte Juni per Video innovative Konzepte für nachhaltige Mobilität und klimafreundliche Verkehrsinfrastruktur einzureichen. Initiiert wurde dieser Ideenwettbewerb für junge „Changemakers“ gemeinsam von Volkswagen und ASFINAG. Durchgeführt wird er von Moonshot Pirates, einer globalen Bildungsplattform.

„Mit nachhaltigen und innovativen Lösungen ist die ASFINAG Teil der Mobilitätswende in Österreich. Wir haben unser Ohr am Puls der Zeit und beobachten Trends und Entwicklungen genau. Uns beschäftigt ganz besonders die Frage, welche Erwartungen junge Menschen an die Straßeninfrastruktur von Morgen haben. Antworten darauf und spannende Sichtweisen erwarten wir uns beim neuen globalen Ideenwettbewerb“, sagt ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl.

Abgewickelt wird diese Challenge von Moonshot Pirates, einer globalen Bildungsplattform, die es jungen Menschen aus mehr als 125 Ländern ermöglicht, an Herausforderungen zu arbeiten, Ideen zu finden und etablierte Unternehmen zu beraten. Bei „Shape The Future Of Mobility“ können Teams von bis zu sechs Personen gebildet werden, die unter Begleitung von Mentorinnen und Mentoren aus dem Mobilitätsbereich innovative Ansätze sowie ein entsprechendes Video für den finalen sogenannten „Pitch“ entwickeln.

Eine Jury von Expertinnen und Experte kürt dabei im Juni das siegreiche Team, das einen Aufenthalt im kalifornischen San Francisco bzw. im Silicon Valley gewinnen wird und sich dort selbst ein Bild von den Innovationen der namhaftesten IT-Unternehmen machen kann.

Alle Details zu Bewerbung, Einreichfristen und Prämierung am 15. Juni findet man auf https://moonshotpirates.com/shape-the-future-challenge/

