Cambrex eröffnet neue Stabilitätslagereinrichtung in Belgien

East Rutherford, N.J. (ots/PRNewswire) - Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -Herstellungsunternehmen (CDMO), das Wirkstoffe, Arzneimittel und analytische Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet, gab heute bekannt, dass sein Geschäftsbereich für Stabilitätslagerung, Q1 Scientific, eine neue cGMP-Anlage mit einer Fläche von 20.000 Quadratmetern in Belgien eröffnet hat und damit seine Kapazität für umweltkontrollierte Stabilitätslagerungsdienste für die pharmazeutische, medizintechnische und biowissenschaftliche Industrie in ganz Europa erweitert.

Das neue, hochmoderne, temperaturkontrollierte und überwachte Lager liegt strategisch günstig in der Region Lüttich und etwa 90 Kilometer von Brüssel entfernt. Es bietet 35.000 temperaturkontrollierte Lagerplätze für alle wichtigen ICH-Klimazonen, einschließlich Langzeit-, Zwischen- und beschleunigte Stabilitätsversuche bei 2 - 8°C, 25°C / 60%RH und 40°C / 75%RH.

Tom Loewald, CEO von Cambrex, sagte: "Nach unserer Übernahme von Q1 Scientific im Juni 2022 haben wir eine steigende Nachfrage nach Stabilitätslagerungsdiensten verzeichnet. Diese Erweiterung bietet leicht zugängliche Kapazitäten in Kontinentaleuropa sowie Flexibilität, um schnell und effektiv auf die sich ändernden Anforderungen der Kunden zu reagieren."

Von diesem neuen Standort aus wird Q1 Scientific unter der Leitung der neuen General Managerin für Belgien, Cécile Jacoby, Pharmaunternehmen in ganz Europa bedienen.

Stephen Delaney, Geschäftsführer von Q1 Scientific, sagte: "Die Eröffnung in Belgien ist ein wichtiger Meilenstein für Q1 Scientific und wir freuen uns, unser schnell wachsendes Geschäft der Stabilitätslagerung zu erweitern. Der Betrieb von zwei Standorten wird für unsere europäischen Kunden von großem Vorteil sein, die nun mehr temperaturgeführte Transportmöglichkeiten auf dem europäischen Festland erwarten können."

Diese Expansion nach Belgien ergänzt die bestehende Präsenz von Q1 Scientific in Waterford, Irland und steht im Einklang mit der Strategie von Cambrex, sein Portfolio an Speziallösungen für pharmazeutische Entwicklung und Herstellung in Nordamerika und Europa zu erweitern.

Informationen zu Cambrex

Cambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -Herstellungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Mit über 40 Jahren Erfahrung und einem wachsenden Team von mehr als 2.400 Experten, die globale Kunden aus Nordamerika und Europa bedienen, ist Cambrex ein zuverlässiger Partner auf den Märkten für Markenprodukte und Generika für die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen und fertigen Darreichungsformen.

Cambrex bietet eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter kontinuierlicher Fluss, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung und hochwirksame Wirkstoffe. Darüber hinaus ist Cambrex in der Lage, konventionelle Darreichungsformen zu unterstützen, einschließlich fester, halbfester und flüssiger Darreichungsformen zum Einnehmen, und verfügt über das Fachwissen zur Herstellung spezieller Darreichungsformen, wie z. B. Tabletten mit modifizierter Wirkstofffreisetzung, Kombinationspräparate mit fester Dosierung, pädiatrische Präparate, zweischichtige Tabletten, Stick-Packs, topische Präparate, kontrollierte Substanzen sowie sterile und nicht sterile Salben.

Informationen zu Q1 Scientific

Q1 Scientific, ein Unternehmen von Cambrex, bietet in seiner cGMP-Anlage mit einer Fläche von 20.000 Quadratmetern umweltkontrollierte Stabilitätslagerungsdienste für die pharmazeutische, medizintechnische und biowissenschaftliche Industrie an. Als erstes Unternehmen der Branche, das sich in Irland niedergelassen hat, revolutioniert Q1 Scientific die Art und Weise, wie Pharmaunternehmen ihre Produkte lagern, und trägt dazu bei, dass neue Medikamente schneller auf den Markt kommen und die Unternehmen die Kosten für den Bau und die Überwachung ihrer eigenen Lagerkammern einsparen.

