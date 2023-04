Samariterbund zum Weltgesundheitstag: Gesundheit darf kein Luxus sein

Mit der Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“ hilft der Samariterbund kranken Kindern aus einkommensschwachen Familien. Bundeskanzler a.D. Christian Kern unterstützt die soziale Mission.

Wien (OTS) - „Menschen, die in Armut leben, haben ein wesentlich höheres Risiko, krank zu werden als der Rest der Bevölkerung“, sagt Samariterbund-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller anlässlich des WHO-Weltgesundheitstages am 7. April 2023. Verstärkt durch die anhaltende Inflation leben auch in Österreich immer mehr Familien in Armut – mit massiven gesundheitlichen Auswirkungen für die Betroffenen. Denn schlecht geheizte Wohnungen und mangelhafte Ernährung machen krank. Und darunter leiden Kinder ganz besonders. „Oft fehlt es den Eltern an Geld für Medikamente oder notwendige Therapien, die von der österreichischen Gesundheitskasse nicht übernommen werden. Gesundheit darf kein Luxusgut sein!“, betont Hundsmüller.

Christian Kern macht sich für Kinder in Not stark

„Es kann nicht sein, dass das Einkommen der Eltern ausschlaggebend dafür ist, ob jemand Zugang zu notwendigen medizinischen Behandlungen bekommt oder nicht“, erklärt auch Christian Kern, ehrenamtlicher Vorstand der Samariterbund-Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“. „Österreich ist ein reiches Land, aber der Wohlstand kommt nicht überall an. Finanzielle Belastungen durch Corona, Ukraine-Krieg und Inflation haben die ohnehin schon angespannte Situation für viele noch verschlimmert. Diese Menschen dürfen wir nicht im Stich lassen“, so der ehemalige Bundeskanzler.

Was also tun, wenn man sich die wichtigen Therapien für das eigene Kind nicht leisten kann?

Genau für solche Fälle hat der Samariterbund bereits im Jahr 2006 die Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“ gegründet. Diese Initiative macht sich für Kinder in Not stark: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Familien zu helfen, die medizinische Zusatzkosten für ihre Kinder nicht selbst tragen können. In den vergangenen 17 Jahren konnte unsere Stiftung ‚Fürs Leben‘ dank vieler Spenderinnen und Spender hunderten Kindern schnell und unbürokratisch helfen. Bitte unterstützen auch Sie uns dabei“, appelliert Hundsmüller an die Solidarität der Österreicher:innen.

Spendenkonto:

Samariterbund Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“

IBAN: AT11 2011 1890 8909 9200

BIC: GIBAATWWXXX

Spendenzweck: „Fürs Leben"





Rückfragen & Kontakt:

Georg Biron

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 89 145-376 oder +43 664 46 000 23

georg.biron @ samariterbund.net

www.samariterbund.net