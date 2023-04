CATHAY INDUSTRIES BENENNT SICH IN OXERRA UM UND SCHLIESST DIE ÜBERNAHME DER EISENOXIDPIGMENTSPARTE VON VENATOR AB

Singapur (ots/PRNewswire) - Cathay Industries, ein weltweit führender Hersteller von Eisenoxid-Pigmenten, stellte nach der Übernahme des Farbgeschäfts von Venator seinen neuen Namen, Oxerra, zusammen mit seiner neuen Markenidentität, vor.

„Wir freuen uns, zwei anerkannten Weltmarktführern in der Farbpigmentindustrie mit einem unübertroffenen globalen Produktionsnetzwerk in sechs Ländern auf fünf Kontinenten beizutreten", sagte, CEO Terence Yu von der Oxerra Group. „Oxerra treibt uns voran, konkurrenzlose Produkte und Dienstleistungen in der Eisenoxid- und Farbpigment-Technologie mit Nachhaltigkeit in allen Branchen anzubieten."

Durch die Kombination der Angebote beider Unternehmen positioniert sich Oxerra als weltweit führender Hersteller kompletter Farblösungen und Anbieter fortschrittlicher, nachhaltiger und innovativer Lösungen in den hochtechnologischen und anspruchsvollen Beschichtungs-, Kunststoff-, Bau- und Spezialitätenmärkten.

Die Übernahme stärkt auch Oxerras Führungsposition in der anorganischen Pigmentindustrie und schafft eine Produktionspräsenz für synthetisches Eisenoxid sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten, die strategisch wichtig sind, um die Lieferkette zu verkürzen und den Kunden optimale Ergebnisse zu bieten.

„Unser Schwerpunkt liegt unverändert auf exzellenter Produktion, Kundenlösungen, Nachhaltigkeit und Innovation und ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur von Oxerra." Yu kommentierte weiter: „Mit der Möglichkeit, all diese Leistungen zu übertreffen und zu verbessern, kann Oxerra zum führenden Unternehmen der Eisenoxid-Industrie werden und ein weltweites Netzwerk mit einer Konzentration auf nachhaltige, qualitativ hochwertige Pigmente für jede erdenkliche Anwendung anbieten."

In den kommenden Monaten wird Oxerra die Integration der Vermögenswerte beider Unternehmen fortsetzen und die neue Marke auf seinen Websites und anderen Kommunikationskanälen einführen.

Informationen zu Oxerra

Oxerra wurde 1979 gegründet und ist einer der weltweit führenden Hersteller von synthetischen Eisenoxidpigmenten für die Bauindustrie, von hochtechnologischen Typen für Beschichtungen und Kunststoffe sowie von Eisenoxiden höchster Reinheit für Spezialanwendungen. Mit dem globalen Hauptsitz in Singapur und regionalen Niederlassungen und Produktionsstätten in Asien, Australien, Afrika, Europa, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten wird das Portfolio von Oxerra auch durch mehrere synergetische Produkte ergänzt. Weitere Informationen finden Sie auf oxerra.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2045970/ OXERRA_Logo_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cathay-industries-benennt-sich-in-oxerra-um-und-schliesst-die-ubernahme-der-eisenoxidpigmentsparte-von-venator-ab-301788544.html

Rückfragen & Kontakt:

Todd Sheppard,

todd @ whistlepr.com,

+44 1 440.308.8868,

Sunny Kwok,

Sunny.kwok @ oxerra.com,

+44 7999 026184