Red Bull Erzbergrodeo Pressekonferenz: viele Neuigkeiten zum Motorrad-Offroadsport Event der Superlative

Red Bull Erzbergrodeo-Veranstalter Karl Katoch, Wings for Life Gründer Heinz Kinigadner und Hard-Enduro Pilot Michael Walkner geben Einblicke hinter die Kulissen des Red Bull Erzbergrodeo.

Enzersfeld (OTS) - Am vergangenen Donnerstag, den 30. März 2023 präsentierte Red Bull Erzbergrodeo Veranstalter Karl Katoch der anwesenden Presse alle Neuigkeiten zum Red Bull Erzbergrodeo, das vom 8. bis 11. Juni 2023 zum bereits 27sten Mal auf der gewaltigen Bühne des Steirischen Erzbergs stattfindet. Mit dabei waren hochkarätige Gäste aus dem Offroad-Lager: Heinz Kinigadner, KTM Motorsport-Berater und Wings for Life Gründer, und Michael Walkner, Österreichs Aushängeschild in der FIM Hard Enduro Weltmeisterschaft. Durch die Pressekonferenz führte ServusTV Motorsport-Experte Philipp Krummholz.



Red Bull Erzbergrodeo: positiver Ausblick auf die Zukunft des einzigartigen Motorsport-Events

„Wir haben mit derzeit knapp 1.300 Fahrern aus aller Welt ein gut gefülltes Teilnehmerfeld und freuen uns, dass zu den langjährigen renommierten Sponsoren auch neue Partner beim Red Bull Erzbergrodeo 2023 dabei sein werden. Dadurch haben wir die Möglichkeit, die Weiterentwicklung des Events für alle Teilnehmer und Besucher voranzutreiben.“, beschreibt Karl Katoch die wirtschaftliche Situation hinter dem Red Bull Erzbergrodeo. „Natürlich sind Inflation und Teuerung ein Thema bei der Organisation einer derart großen Veranstaltung. Die Veranstaltungskosten für 4 Tage Red Bull Erzbergrodeo liegen mittlerweile in mehrfacher Millionenhöhe, das wäre ohne unsere Partner und Sponsoren nicht zu stemmen“, so Katoch. Zu den langjährigen Partnern des Red Bull Erzbergrodeo zählen KTM, Red Bull, Motorex, Blakläder Workwear, Mitas Reifen, Husqvarna Motorrad, GasGas, Egger Bier, 24 MX, Acerbis, Akrapovic, Milwaukee Tools, Humer Anhänger, Husqvarna Bicycles, Heli Austria, Wacker Neuson, Gebrüder Weiss Transportlogistik, Abenteuer Erzberg, Steiermark Tourismus, Tourismusverband Erzberg Leoben und Xajo Pure Moto Shop. Neu dazu gekommen sind die HDI Versicherung, Louis Motorrad, Polaris Off Road, Yamaha Motor Europe und die ÖBB Rail Cargo Group.

Als Medienpartner des Red Bull Erzbergrodeo fungieren ServusTV, Epamedia, motorradreporter.com und Red Bull TV. kronehit ist auch 2023 als offizieller Radiopartner an Bord und wird vor Ort wieder für coole Sounds in der Red Bull Erzbergrodeo Arena sorgen.



„Um neue Ideen und Themen ins Red Bull Erzbergrodeo zu integrieren arbeiten wir ganze 3 Jahre im Voraus an der Veranstaltung“, beschreibt Karl Katoch die Organisationsstruktur des weltweit größten Motorrad-Offroadsport-Events und gibt eine Vorschau auf die Highlights 2023 und die nahe Zukunft des Red Bull Erzbergrodeo.



Red Bull Driving School: das härteste Fahrsicherheitstraining der Welt am Red Bull Erzbergrodeo 2023

Mit der Red Bull Driving School präsentieren die Veranstalter ein neues Highlight am „Berg aus Eisen“, das sich an Führerscheinneulinge richtet. Zehn Gewinner dürfen sich beim Red Bull Erzbergrodeo 2023 dem „härtesten Fahrsicherheitstraining der Welt“ stellen. Unter fachkundiger Leitung der Red Bull Driftbrothers Elias und Johannes Hountondji stehen die richtige Drifttechnik, Bremsmanöver, Kurventechnik, Einparken auf Kontakt, Reifenwechsel mit dem Vorschlaghammer und sogar ein amtlicher Burnout-Lehrgang am Programm. Mitmachen kann jeder, der bis zum Stichtag 9. Juni 2023 den Führerschein Klasse B besitzt und die Online-Prüfung auf www.redbull.com/drivingschool absolviert hat. Mit etwas Glück ist man dann einer der 10 auserwählten Teilnehmer der Red Bull Driving School am Red Bull Erzbergrodeo 2023! Die Bewerbugsfrist läuft bis 10. Mai 2023.



FIM Trial-WM am Red Bull Erzbergrodeo 2024

„Wir stehen in engen Gesprächen mit den Verantwortlichen der FIM (Federation Internationale de Motocyclisme) um 2024 einen Trial WM Lauf zum Red Bull Erzbergrodeo zu bringen. Trial-Fahrtechnik ist eine der wichtigsten Grundlagen für den modernen Hard Enduro Sport, das wäre also eine mehr als stimmige Kombination“, erklärt Katoch.



TransFER by ÖBB Rail Cargo: mit dem Auto-Reisezug zum Red Bull Erzbergrodeo 2024



In Kooperation mit der ÖBB Rail Cargo wird derzeit an einer ganz besonderen Initiative gearbeitet. Von diversen europäischen Destinationen sind Auto-Reisezüge nach Eisenerz geplant, die Teilnehmer mit ihren Motorrädern nachhaltig auf der Schiene zum Red Bull Erzbergrodeo bringen. „Wir entlasten damit das Verkehrsaufkommen, reduzieren Staubildung und CO2-Emissionen und bieten den Fahrern eine komfortable, kräfteschonende Anreise in die Action“, freut sich Katoch.

Schulterschluss von KTM und Red Bull Erzbergrodeo für Wings for Life

Heinz Kinigadner ist als Motorsport-Berater der KTM Factory Racing WM-Teams nicht nur seit Beginn an enger Partner und Förderer des Red Bull Erzbergrodeo, als Gründer der Wings for Life Stiftung setzt sich Kinigadner unermüdlich für die Rückenmarksforschung ein. Umso mehr freute sich der 2-fache Motocross Weltmeister, eine ganz besondere Förderaktion von KTM und Red Bull Erzbergrodeo präsentieren zu können: “In Kooperation mit KTM und dem Red Bull Erzbergrodeo präsentieren wir eine spektakuläre Charity-Aktion. Beim Wings for Life VIPRIZE winkt als Hauptpreis ein exklusiver VIP-Besuch beim Red Bull Erzbergrodeo 2023 – inklusive VIP-Paket, Helikopter-Rundflug, Meet-and-Greet mit dem KTM Werksteam, exklusiver Zugang zum Startbereich am Sonntag und exklusiver Tour mit Karl und mir“, so Heinz Kinigadner.



Bis inklusive 28. Mai 2023 können auf www.viprize.org/Erzberg Lose für die Charity-Aktion erworben werden. Alle Einnahmen kommen zu 100% der Wings for Life Stiftung zugute und unterstützen damit die Rückenmarksforschung um eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.



Michael Walkner: Österreichisches Red Bull Erzbergrodeo Podest als Ziel



Der 25-jährige Salzburger zählt nach seiner sensationellen Zielankunft beim Red Bull Erzbergrodeo 2022 und seinem sechsten Gesamtrang in der FIM Hard Enduro Weltmeisterschaft zu den Top-Playern im Extrem-Endurosport. Bei der Red Bull Erzbergrodeo Pressekonferenz sprach Walkner über seine Vorbereitungen für die Saison 2023 und das große Ziel, am Erzberg aufs Podium zu steigen. „Die Saison 2022 ist richtig gut gelaufen und ich habe viel wertvolle Erfahrung gesammelt. Ich stecke schon voll in den Vorbereitungen für die kommende Hard Enduro Saison, und da stehen Trial-Fahrtechnik und der Speed in schnelleren Passagen ganz oben auf der Agenda. Das Red Bull Erzbergrodeo hat für mich als Österreicher natürlich einen extrem hohen Stellenwert und ein Sieg am Erzberg wäre die Krönung meiner Karriere. Die internationale Konkurrenz ist sehr stark aufgestellt, neben den Favoriten Lettenbichler, Bolt und Jarvis sind auch die jungen Fahrer ganz stark im Kommen. Für heuer ziele ich das Red Bull Erzbergrodeo Podest an und werde alles geben, um auch in der Weltmeisterschaft möglichst weit vorne platziert zu sein“, beschreibt Red Bull Athlet und GasGas Fahrer Walkner seine Pläne für 2023.



Red Bull Erzbergrodeo auch beim Steiermark Frühling stark vertreten



Im Anschluss an die Red Bull Erzbergrodeo Pressekonferenz versammelte Karl Katoch seine Gäste zum Fotoshooting vor dem Cafe Landtmann auf der Wiener Ringstraße, wo über das gesamte Wochenende Exponate aus dem Red Bull Erzbergrodeo Fuhrpark zu bestaunen waren. Mit der EPAMEDIA LED-Videowall sorgte das Red Bull Erzbergrodeo für maximalen Eindruck bei Passanten und Touristen. Gemeinsam mit dem Eisenerzer Bürgermeister Thomas Rauninger, dem Leobener Bürgermeister Kurt Wallner, dem Trofaiacher Bürgermeister Mario Abel und Rudolf Tischhart, Vorstand des Tourismusverbandes Erzberg Leoben, besuchte Katoch auch den Steiermark Frühling vor dem Wiener Rathaus, wo sich das Red Bull Erzbergrodeo gemeinsam mit dem Abenteuer Erzberg den knapp 150.000 Besuchern am Wochenende präsentierte.

Rückfragen & Kontakt:

Erzbergrodeo GmbH

Martin Kettner

+43 699 113 46 833

martin.kettner @ redbullerzbergrodeo.com

www.redbullerzbergrodeo.com / www.motorradreporter.com