Großdemo gegen Polizeigewalt: "Gewisse Proteste werden besonders ungern gesehen"

Kriminalisierung von Protestierenden untergräbt das Menschenrecht auf Versammlungsfreiheit

Wien (OTS) - Im Vorfeld der heute stattfindenden Großdemo gegen Polizeigewalt in Wien äußert sich Amnesty International erneut äußerst besorgt über die Kriminalisierung von Protestbewegungen und Aktivist*innen. Sowohl das immer wieder aggressive Vorgehen der Polizei gegen Protestierende als auch manche Aussagen von Politiker*innen – unter anderem die des Bundeskanzlers bei seiner Rede zur Lage Österreichs oder auch des ÖVP-Sicherheitssprechers – rücken Klimaaktivist*innen in ein negatives Licht oder ziehen sie sogar ins Lächerliche. Das ziele wohl darauf ab, einen Narrativ in der Öffentlichkeit etablieren zu wollen, wonach dieser Protest in einem Staat störend oder gar nicht rechtmäßig ist. Dabei sind in einer Demokratie Proteste neben Wahlen das wichtigste Mittel, einer Meinung kollektiv Ausdruck zu verleihen.



„Wir haben den Eindruck, dass gewisse Proteste hierzulande besonders ungern gesehen werden“, so Teresa Exenberger, Juristin bei Amnesty International Österreich. Dass vergangene Woche ein strafrechtlich relevanter Vorwurf gemäß §274 StGB gegen die Demonstrierenden ausgesprochen wurde, kann von Amnesty International nicht nachvollzogen werden: „Wir sehen die Anwendung dieses Straftatbestandes im Zusammenhang mit Versammlungen äußerst kritisch, da die Gefahr besteht, dass Teilnehmer*innen einer Demonstration pauschal kriminalisiert werden.“

Amnesty International stellt klar: Versammlungsfreiheit ist ein Menschenrecht und muss durch den Staat geschützt und ermöglicht werden: „Die Polizei ist grundsätzlich dazu verpflichtet, Protest zu ermöglichen, nicht zu unterbinden. Bei den Vorkommnissen vergangene Woche hatten wir einen gegensätzlichen Eindruck“, so Exenberger.



Einsatz von Pfefferspray „nicht gerechtfertigt“

Hinsichtlich des Einsatzes von Pfefferspray – der nach Einschätzung von Amnesty unrechtmäßig war – gilt, dass jeder Einsatz von Gewalt durch die Polizei nur unter bestimmten klaren Regelungen passieren darf und verhältnismäßig sein muss. So dürfen etwa Pfefferspray oder Schlagstöcke nur eingesetzt werden, um konkrete Angriffe abzuwehren oder zur Selbstverteidigung. Diese menschenrechtlichen Vorgaben sind allgemein bekannt – auch und besonders bei der Polizei.

Wirksame Untersuchung

Exenberger betont, dass die im Raum stehenden Vorwürfe wirksam untersucht werden müssen. „Umso befremdlicher wirken die bereits unmittelbar nach dem Einsatz getätigten lobenden Worte des Innenministers zum Vorgehen der Polizei.“ Und weiter: „Das stärkt nicht unbedingt das Vertrauen, dass solche Vorgänge unabhängig untersucht werden.“

