FPÖ - Mahdalik für Leih-E-Scooter-Verbot a‘la Paris, wenn Sima bei Regulierung versagt

Wien (OTS) - „Wien soll Paris werden, wenn die SPÖ die Leih-E-Scooter-Plage in Wien nicht beenden kann“, meint FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. „Die Wiener FPÖ fordert seit Jahren ein Verbot des fernöstlichen Schrotts auf unseren Straßen und Gehsteigen, der etwa zu 90% Fußwege und Öffi-Fahrten ersetzt und daher das genaue Gegenteil von klimafreundlich oder nachhaltig ist. Die Benutzer scheren sich ähnlich vielen Radfahrern einen Dreck um Verkehrsregeln und gefährden so insbesondere ältere und gehbehinderte Menschen. Wenn SPÖ-Verkehrsstadträtin Ulli Sima ihren Ankündigungen zur strengen Reglementierung des Leih-E-Scooter-Unwesens nicht bald Taten folgen lässt und diese auch Früchte tragen, wird die FPÖ erneut ein Verbot des asiatischen Leih-Klumperts fordern“, kündigt Mahdalik abschließend an. (Schluss)



