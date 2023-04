Präsidium der Apothekerkammer Steiermark fest in weiblicher Hand

Neue Präsidentin: Alexandra Fuchsbichler folgt auf Gerhard Kobinger

Wien/Graz (OTS) - Die Landesgeschäftsstelle Steiermark der Österreichischen Apothekerkammer hat eine neue Präsidentin. Mag. pharm. Alexandra Fuchsbichler ist die erste Frau an der Spitze der Landesorganisation. Sie folgt auf Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger, der die Funktion des Vizepräsidenten der Apothekerkammer Österreich übernimmt und daher statutengemäß sein Amt als Präsident der Apothekerkammer Steiermark zurückgelegt hat. Er fungierte ab 2002 als Landespräsident. Vizepräsidentin in der Steiermark bleibt Mag. pharm. Dr. Alexandra Mandl.

„Die Apotheke ist weiblich. So lautet ein Slogan der Apothekerkammer. Als erste Präsidentin der Steiermark mit einer Vizepräsidentin an meiner Seite ist dies nun auch in der Apothekerkammer Steiermark der Fall. Mit großem Respekt vor der Herausforderung freue ich mich auf die Arbeit für die steirische Apothekerschaft. Als Apothekerin mit Herz und Verstand ist es mir besonders wichtig, die Arbeit von Dr. Kobinger in seinem Sinn fortzusetzen“, erklärt Fuchsbichler anlässlich der Amtsübernahme. Die neue Landespräsidentin arbeitet als selbständige Apothekerin in Voitsberg.

„Nach 21 Jahren als steirischer Apothekerkammerpräsident führt mich nun mein standespolitischer Weg nach Wien zu neuen Aufgaben in spannenden und ereignisreichen Zeiten. E-Rezept, Wirtschaftsverhandlungen, eine anstehende Apothekengesetznovelle und ein neuer Gesamtvertrag mit den Sozialversicherungsträgern, aber auch neue Dienstleistungen wie Medikationsanalyse oder Impfen in der Apotheke sind Herausforderungen, die unmittelbar anstehen und im Sinne von uns Apotheker:innen gelöst werden müssen. Dazu werde ich gerne und mit viel Einsatz und Engagement beitragen. Ich wünsche meiner Nachfolgerin Mag. pharm. Alexandra Fuchsbichler, die mich schon in der Vergangenheit tatkräftig, kompetent und mit großem Einsatz unterstützt hat, viel Freude und Erfolg bei dieser schönen Aufgabe“, gibt Kobinger bekannt.

Apothekerkammer Österreich

Die Österreichische Apothekerkammer mit der in Wien situierten Kammerzentrale und ihren neun Landesgeschäftsstellen ist die gesetzliche Berufsvertretung der rund 6.800 angestellten und selbständigen Apothekerinnen und Apotheker, die sowohl in öffentlichen Apotheken als auch in Krankenhäusern tätig sind. Als Interessenvertretung des Berufsstandes leistet die Kammer einen entscheidenden Beitrag für die Gesundheit der Bevölkerung, indem sie die Schlüsselfunktion der selbständigen und angestellten Apothekerinnen und Apotheker in der Arzneimittelversorgung über das flächendeckende Apothekennetz sicherstellt, fördert und weiterentwickelt. Alle Apothekerinnen und Apotheker sind als Angehörige eines freien Heilberufs Mitglieder der Österreichischen Apothekerkammer, die eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist und neben ihrer Rolle als Interessenvertretung auch hoheitliche Aufgaben wahrnimmt. Oberste Ziele der Apothekerkammer sind die Stärkung des Berufsstandes als wesentliche Säule des österreichischen Gesundheitswesens und die tatkräftige Unterstützung der Apothekerinnen und Apotheker bei ihrer fordernden Arbeit an der Tara.





