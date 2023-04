Einladung zur virtuellen Bilanz-Pressekonferenz der UNITO-Gruppe

Wie entwickelte sich UNITO in einem Geschäftsjahr politischer und wirtschaftlicher Herausforderungen?

Graz (OTS) - Nach einem zufriedenstellenden Geschäftsjahr 2021/22 blickte man gespannt auf das neue Geschäftsjahr: Wie wird sich der Russland-Ukraine-Konflikt auswirken? Welche Herausforderungen werden auf die UNITO-Gruppe (OTTO, UNIVERSAL, QUELLE, ACKERMANN, LASCANA) 2022/23 zukommen? Wie wird sich der Markt verhalten?

Auf diese Fragen möchte Ihnen nun die Geschäftsführung des größten österreichischen Onlinehändlers rückblickend gerne Antworten geben.

Außerdem ein Blick in die Zukunft: Welche Themen will UNITO in den nächsten Jahren vorantreiben? Wie sieht die Marktstrategie aus? Und welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwarten uns?

Ihre Gesprächspartner im Rahmen der virtuellen Pressekonferenz:

Mag. Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb

Dkfm. Achim Güllmann, Geschäftsführer Abwicklung und Steuerung





Sie wollen an der Veranstaltung teilnehmen? Wir freuen uns über Ihre Anmeldung unter folgender E-Mail-Adresse: natascha.breitegger @ unito.at . Den Einstiegslink für die virtuelle Pressekonferenz senden wir Ihnen am 21. April zu.

Virtuelle Bilanz-Pressekonferenz der UNITO-Gruppe

Datum: 25.04.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Virtuelles Format/MS Teams, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH

Natascha Breitegger

Unternehmenskommunikation & Medienarbeit

Telefon +43 316 5460-55417 · Mobil +43 664 8253461

natscha.breitegger @ unito.at