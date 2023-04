Neu im NHM Wien: Kinderuni „Club Vielfalt“ mit Workshops für Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) - Das Naturhistorische Museum Wien startet die neue Kinderuni-Programmreihe unter dem Titel „Club Vielfalt“: Von April bis November 2023 können Kinder ab 8 Jahren sowie Jugendliche an der Workshop-Reihe teilnehmen und Einblicke in die Forschungstätigkeiten des Museums gewinnen. Die NHM-Kinderuni ist Teil der „Kinder- und Jugenduniversitäten 2023“, einem Förderprogramm des Bundeministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.



Das NHM Wien zeigt in 39 Schausälen rund 100.000 Objekte aus Human-, Erd- und Biowissenschaften. Hinter den Kulissen arbeiten 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, denen rund 30 Millionen Sammlungsobjekte und modernste Forschungsinfrastruktur zur Verfügung stehen.

Deck 50, der neue multidimensionale Raum, ist gleichzeitig Bühne für die Wissenschaft, Labor für Workshops und Begegnungszone zum entspannten Austausch.



„Club Vielfalt“ nutzt nun all diese Möglichkeiten:

Jeder Workshop startet mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler des Naturhistorischen Museums. In einem Multi-Media-Kurzvortrag präsentieren die Forschenden sich und ihre Arbeit, wobei ihre ganz persönliche Geschichte, die gesellschaftliche Relevanz ihrer Forschung und die Einbindung von Hands-on-Objekten im Vordergrund stehen. Das Vermittlungsteam des Museums moderiert die anschließende Fragerunde.

Nach dieser Einführung in die Welt der Wissenschaft wird die Schausammlung gemeinsam erkundet: Hier wird der Blick vom Forschungsobjekt auf die unglaubliche Vielfalt der Natur gelenkt.

Zurück auf Deck 50 wird geforscht und gestaltet: Im Labor werden die Grundzüge des wissenschaftlichen Handwerks erprobt, ergänzt mit kreativen Zugängen und Methoden. Zum Abschluss steht ein interaktives Quiz am Programm, um den Workshop Revue passieren lassen.



„Club Vielfalt“ ist als Workshop-Reihe angelegt. Die einzelnen Themen decken beinahe alle Bereiche des Museums ab: von Mineralien und Rohstoffen über Einzeller, Insekten und Reptilien bis hin zu Säugetieren und dem Menschen sowie seiner Kultur. Die Themen werden in Absprache mit den Wissenschaftler*innen festgelegt, in Anbindung an aktuelle Forschungsprojekte und gesellschaftliche Relevanz.



Die Workshops stellen die Forschung nicht nur vor, sondern bringen Gesellschaft und Forschung in Austausch: Über Gespräche und gemeinsames Experimentieren, aber auch über Einbindung von Citizen Science-Projekten. Diese werden im Museum bereits angeboten und geben Kindern, Jugendlichen, aber auch erwachsenen Museumsgästen die Möglichkeit, sich selbst an Forschungsprozessen zu beteiligen.



Am Programm der Kinderuni „Club Vielfalt“ stehen Termine von April bis November 2023 zu ganz unterschiedlichen Themen und Forschungsgebieten. Die Themen und Termine sind auf der Website abrufbar und werden laufend ergänzt.





Übersicht:

Club Vielfalt: Schmetterlinge: 14. April 2023, 15:00 Uhr

14. April 2023, 15:00 Uhr Club Vielfalt: Frösche, Kröten und Molche: 28. April 2023, 15:00 Uhr

28. April 2023, 15:00 Uhr Club Vielfalt: Wildbienen und Wespen: 05. Mai 2023, 15:00 Uhr

05. Mai 2023, 15:00 Uhr Club Vielfalt: Muscheln und Schnecken: 26. Mai 2023, 15:00 Uhr

26. Mai 2023, 15:00 Uhr Club Vielfalt: Fossilien: 02. Juni 2023, 15:00 Uhr

02. Juni 2023, 15:00 Uhr Club Vielfalt: Kleine Fische ganz groß: 16. Juni 2023, 15:00 Uhr / 21. Juli 2023, 10:00 Uhr & 14:00 Uhr

16. Juni 2023, 15:00 Uhr / 21. Juli 2023, 10:00 Uhr & 14:00 Uhr Club Vielfalt: Ein Dinosaurier zum Ausdrucken: 24. Juli 2023, 10:00 Uhr & 14:00 Uhr

24. Juli 2023, 10:00 Uhr & 14:00 Uhr Club Vielfalt: Frösche, Kröten und Molche: 26. Juli 2023, 10:00 Uhr & 14:00 Uhr

26. Juli 2023, 10:00 Uhr & 14:00 Uhr Club Vielfalt: Fossilien: 04. August 2023, 10:00 Uhr & 14:00 Uhr

04. August 2023, 10:00 Uhr & 14:00 Uhr Club Vielfalt: Leben in der Steinzeit: 10. August 2023, 10:00 Uhr & 14:00 Uhr

10. August 2023, 10:00 Uhr & 14:00 Uhr Club Vielfalt: Korallen: 25. August 2023, 10:00 Uhr & 14:00 Uhr

25. August 2023, 10:00 Uhr & 14:00 Uhr Club Vielfalt: Ein Dinosaurier zum Ausdrucken: 13. Oktober 2023, 15:00 Uhr

13. Oktober 2023, 15:00 Uhr Club Vielfalt: Korallen: 20. Oktober 2023, 15:00 Uhr

20. Oktober 2023, 15:00 Uhr Club Vielfalt: Leben in der Steinzeit: 10. November 2023, 15:00 Uhr





