Theater, Kabarett, Literatur, Buchpräsentationen und mehr

Von „So schaut’s aus“ in Langenlois bis „Ein Volksfeind“ in Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen von „Literatur im Kino“ wird am Mittwoch, 5., und Donnerstag, 6. April, jeweils ab 19 Uhr im Vierzigerhof in Langenlois anlässlich des ersten Todestages von Willi Resetarists der Film „So schaut’s aus. G’schichten vom Willi Resetarits“ von Harald Friedl gezeigt; im Anschluss gibt es ein Gespräch mit Harald Friedl und Karl Ritter. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4327973 und www.dum.at.

Am Mittwoch, 12. April, wird ab 17.30 Uhr in der Dominikanerkirche Krems das im Verlag Bibliothek der Provinz erschienene Buch „Weinlesen. Das Weingut Stadt Krems und seine Wurzeln“ von Helmut Osberger und Daniel Haberler-Maier präsentiert, das Einblicke in die über 500-jährige Geschichte des städtischen Weinguts gibt. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Magistrat der Stadt Krems unter 02732/801-227, e-mail presse @ krems.gv.at und www.krems.gv.at.

In der Stadtbücherei Krems wiederum stellt der Kabarettist und Schauspieler Andreas Vitasek am Donnerstag, 13. April, ab 18 Uhr sein Buch „Ich bin der Andere. Ein Selbstporträt“ (Brandstätter Verlag) vor. Nähere Informationen und Karten unter 02732/801-382, e-mail buecherei @ krems.gv.at und www.krems.gv.at/buecherei.

Ebenfalls am Donnerstag, 13. April, lädt das Museum Niederösterreich in St. Pölten zu seinem nächsten „Zeitzeugen-Forum“, bei dem diesmal der ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz unter dem Titel „Berichte über das Unfassbare“ über seinen Arbeitsalltag und seine Einschätzungen zum Krieg in der Ukraine erzählt. Beginn im Haus der Geschichte ist um 18.30 Uhr; nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/908090-998, e-mail anmeldung @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

Im Theater Forum Schwechat ist am Donnerstag, 13. April, mit „Der kleine Bär und das Zirkusfest“ ein musikalisches Theaterstück für Kinder ab drei Jahren mit Marko und Sebastian Simsa angesetzt; Beginn ist um 9 und 10.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Am Donnerstag, 13. April, setzt auch die diesjährige „Ybbsiade“ ihr Programm mit Thomas Stipsits und seinen „Stinatzer Delikatessen“ fort. Am Freitag, 14. April, folgt Alex Kristan mit „50 Shades of Schmäh“, am Samstag, 15. April, Lizzy Aumeier mit ihrem Musikkabarett „Best of Lizzy“ und am Sonntag, 16. April, Dirk Stermann mit „Zusammenbraut“; Beginn in der Stadthalle Ybbs ist jeweils um 19.30 Uhr. Zudem spielt das Theater mit Horizont in der Stadthalle Ybbs am Donnerstag, 13. April, ab 9 und 10.45 Uhr sowie am Freitag, 14. April, ab 9 Uhr in Schulvorstellungen „Peter Pan“. Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Ybbs an der Donau unter 07412/52612 und www.ybbsiade.at.

Im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf gastiert am Freitag, 14. April, ab 19.30 Uhr Alfred Dorfer mit seinem aktuellen Programm „und …“. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Kabarett gibt es am Freitag, 14. April, auch im Danubium Tulln, wo Günther Lainer und Christian Putscher ab 19.30 ihren „Wurstsalat“ servieren. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02272/68909, www.danubium.at und www.tullnkultur.at.

Ein weiterer Kabarettabend am Freitag, 14. April, geht im Theater am Steg in Baden über die Bühne, wo Johanna Rieger ab 19 Uhr „Sexy hat kein Ablaufdatum", ihre satirische Bestandsaufnahme über Jugendwahn, altersdiskriminierende Frechheiten und das Sexleben einer Alterspubertierenden präsentiert. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten nimmt sich das Duo BlöZinger am Freitag, 14. April, „Zeit“; der gleichnamige Kabarettabend beginnt um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Im Rahmen von „Kultur im Kotter“ erzählen und spielen Renate Bauer und Martin Sommerlechner am Freitag, 14. April, ab 19.30 Uhr im ehemaligen Kotter von Groß-Enzersdorf Szenen aus dem Spielfilm „Die Legende vom Ozeanpianisten“ von Giuseppe Tornatore, der auf dem Monolog „Novecento“ von Alessandro Baricco beruht. Nähere Informationen und Karten unter e-mail kultur-im-kotter @ gmx.at und www.kultur-im-kotter.at.

Ebenfalls am Freitag, 14. April, öffnet auf Schloss Wolkersdorf wieder der Literatursalon seine Pforten, bei dem diesmal Antonio Fian ab 20 Uhr aus seinem Dramolette-Band „Wurstfragen“ lesen wird. Nähere Informationen beim „forumschlosswolkersdorf“ unter 0699/81305489, e-mail info @ forumwolkersdorf.net und www.forumwolkersdorf.net.

Der Kral Verlag lädt am Freitag, 14. April, ab 18.30 Uhr im Dr. Karl Renner-Museum in Gloggnitz zur Präsentation des Buches „Küb - Bauer, Baroninnen, Bohème und Beamte am Dorf“ von Manfred Matzka und Christoph Rella. Nähere Informationen beim Kral Verlag unter 02672/82236 und www.kral-verlag.at.

Im Stadttheater Mödling steht am Samstag, 15. April, ab 19.30 Uhr die Premiere der österreichischen Erstaufführung von „One Flea Spare -Nur eine Laus" von Naomi Wallace auf dem Spielplan (Inszenierung:

Stephan Bruckmeier). Zu sehen ist das im von der Pest heimgesuchten London des 17. Jahrhunderts angesiedelte Closed-Room-Drama einer unfreiwilligen gemeinsamen Quarantäne weiters von 20. bis 22., am 25. und von 27. bis 29. April jeweils ab 19.30 Uhr sowie am 23. April am 17 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Stadttheater Mödling unter 02236/42999, e-mail tzf @ gmx.net, www.stadttheatermoedling.at und www.theaterzumfuerchten.at.

Im Pfarrsaal der Pfarre Wilfleinsdorf feiert am Samstag, 15. April, ab 19 Uhr die Komödie „Lügen über Lügen“ von Walter G. Pfaus in einer Produktion der Frösche Wilfleinsdorf Premiere. Folgetermine: 21., 22. und 29. April jeweils ab 19 Uhr bzw. 16. und 23. April jeweils ab 15.30 Uhr. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen und Karten unter 0664/75344288 und www.froesche.at bzw. www.kultur-bruck.at.

Vor dem Film „Sisi & Ich“ liest Gudrun Velisek, begleitet von Johann Turek am Klavier, am Sonntag, 16. April, ab 10.30 Uhr im Cinema Paradiso Baden Texte und Gedichte aus dem Tagebuch der Kaiserin Elisabeth. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

In der Galerie am Lieglweg in Neulengbach demonstriert die Schauspielerin Johanna Bertl am Sonntag, 16. April, ab 17 Uhr unter dem Motto „So ein Theater" mit einem bunt gemischten Programm verschiedenster literarischer Texte die Macht und Wirkung von Sprache. Nähere Informationen unter 0676/4134647, e-mail ursula.fischer @ galerieamlieglweg.at und www.galerieamlieglweg.at.

„Der Canada-Joe erzählt über die Auswanderer in die Neue Welt und rezitiert unsterbliche Balladen“ heißt es am Sonntag, 16. April, ab 18 Uhr im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya; Anlass ist der 80. Geburtstag des austro-kanadischen Ranchers Josef „Joe“ Hirnschall. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Schließlich gastiert am Dienstag, 18., und Mittwoch, 19. April, jeweils ab 19.30 Uhr das Landestheater Niederösterreich mit Henrik Ibsens Drama „Ein Volksfeind“ in der Regie von Anne Bader im Stadttheater der Bühne Baden. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

