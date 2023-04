DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Sven Regener und Eva Karl Faltermeier am 4. April um 22.00 Uhr in ORF 1

Danach um 23.05 Uhr: Neue Folge „Pratersterne“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann freuen sich in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 4. April 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 auf folgende Gäste: Musiker und Autor Sven Regener hat das neue „Element of Crime“-Album „Morgens um vier“ und sein Buch „Die Frau mit dem Arm“ im Gepäck. Und Kabarettistin Eva Karl Faltermeier sprich über ihr Programm „TAXI. Uhr läuft“, mit dem sie gerade durch die größten Kleinkunstbühnen Deutschlands tourt. Im Anschluss um 23.05 Uhr erhellen die „Pratersterne“ wieder „DIE.NACHT“. Gastgeber Hosea Ratschiller begrüßt Stefan Leonhardsberger, Erika Ratcliffe, Xaver Schumacher und die Gesangskapelle Hermann auf der Stand-up-Bühne im Wiener Fluc. Anschließend gibt es um 23.35 Uhr ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Sven Regener war bereits als Autor und mit seiner Band „Element of Crime“ zu Gast. Dieses Mal spricht er über die zwei neuen Werke seines breiten künstlerischen Schaffens: das erste „Element of Crime“-Album seit dem Tod des Bassisten David Young und sein gemeinsam mit Andreas Dorau verfasste Buch „Die Frau mit dem Arm“.

Eva Karl Faltermeiers 2021 erschienenes Buch heißt „Der Grant der Frau. Geschichten einer unterschätzten Emotion“, im Talk mit Stermann und Grissemann kommt aber auch der Humor nicht zu kurz. Nach ihrem ersten Kabarett-Soloprogramm „Es geht dahi“ nimmt sie das Publikum in ihrem neuen Programm „TAXI. Uhr läuft.“ mit auf eine Fahrt durch die Irrungen des Lebens.

Die Schlussnummer kommt wieder von einer Amadeus-nominierten Musikerin – dieses Mal von Keke. Und auch in den nächsten Wochen lassen Acts, die für den Amadeus Austrian Music Award nominiert sind, „Willkommen Österreich“ musikalisch ausklingen, u. a. Mira Lu Kovacs und Clemens Wenger (11. April) und Folkshilfe (18. April).

„Pratersterne“ um 23.05 Uhr

Hosea Ratschiller eröffnet wieder die Bühne im Wiener Fluc:

Schauspieler und Musiker Stefan Leonhardsberger ist durch seine „Walk like a President“-Videos bekannt geworden und macht sich jetzt in seinem ersten Comedy-Solo „Ja!“ Gedanken über Sex in Langezeitbeziehung. Die Stand-Up-Comedienne Erika Ratcliffe tourt aktuell mit ihrem zweiten Solo-Programm „Bad Boy“ und spricht die argen Gedanken, die sie hat, auch laut aus. Autor und Theatermacher Xaver Schumacher hat eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe. Er lädt zum Après-Après-Ski ein und erzählt, was man über Ischgl und Corona bisher nicht gehört hat. Und die Gesangskapelle Hermann liefert den musikalischen Höhepunkt der „Pratersterne“.

