ORF RSO Wien im April: österreichische Erstaufführung von Weinbergs Oper „Der Idiot“

Wien (OTS) - Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien spielt unter der Leitung von Markus Poschner am 14.4. im Wiener Konzerthaus Werke von Ligeti und Bruckner, Ö1 überträgt live. Am 27.4. steht ein Konzert der Kammermusik-Reihe „Aus nächster Nähe“ im Arnold Schönberg Center auf dem Programm. Die Premiere der Oper „Der Idiot“ von Mieczysław Weinberg, eine österreichische Erstaufführung, findet am 28.4. im Wiener Museumsquartier statt, vier weitere Aufführungstermine folgen.

Am Freitag, den 14. April (19.30 Uhr) spielt das ORF RSO Wien gemeinsam mit Hornist Johannes Hinterholzer im Wiener Konzerthaus unter dem Dirigat von Markus Poschner. Auf dem Programm stehen György Ligetis „Melodien für Orchester“, sein Hamburgisches Konzert für Horn solo und Kammerorchester sowie Anton Bruckners 2. Symphonie in c-Moll. Ö1 überträgt das Konzert live.

„… oder soll es Tod bedeuten?“ ist der Titel des RSO-Kammermusikkonzerts, das am Donnerstag, den 27. April (18.30 Uhr) im Arnold Schönberg Center stattfindet. Auf dem Programm stehen „...oder soll es Tod bedeuten?“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und Aribert Reimann, Alexander Zemlinskys Quartett (Zwei Fragmente) für Klarinette, Violine, Bratsche und Violoncello, Anton Weberns „Vier Stücke“ für Geige und Klavier, Arnold Schönbergs „Gerpa – Thema und Variationen (Fragment)“ und Ernst von Dohnányis Sextett in C-Dur für Klarinette, Horn, Violine, Viola, Violoncello und Klavier. Es spielen Johannes Pflegerl (Violine), Tongtong Sun (Violine), Tomáš Bumbál (Viola), Johannes Kubitschek (Violoncello), Pedro Afonso Minhava Reis (Klarinette), Péter Erdei (Horn) und Christine David (Harmonium). Es moderiert Eva Teimel, Sopranistin ist Martina Hetzenauer. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am 25. Mai ab 19.30 Uhr.

Die Opern-Premiere von Mieczysław Weinbergs „Der Idiot“ findet am Freitag, den 28. April (19.00 Uhr) in der Halle E im Museumsquartiert als österreichische Erstaufführung statt. Das Orchester spielt unter Dirigent Thomas Sanderling. Es singen u. a. Dmitry Golovnin, Natalya Pavlova, Petr Sokolov, Valery Gilmanov, Ksenia Vyaznikova, Ieva Prudnikovaitė, Tatjana Schneider, Alexey Dedov sowie der Arnold Schoenberg Chor. Für die Inszenierung zeichnet Vasily Barkhatov verantwortlich. Weitere Aufführungstermine sind am 30. April, 3., 5. und 7. Mai. Der Mitschnitt der Premiere ist auf Ö1 am 13. Mai ab 19.30 Uhr zu hören. Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.

