Samariterbund-Sozialmarkt: Der Osterhase versteckte Eier für die Kinder der Kund:innen

Beim Beschenken der Mädchen und Buben aus sozial benachteiligten Familien half dem Osterhasen auch Dr.in Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens.

Wien (OTS) - Der Frühling kommt, doch ein Ende der bereits über den Winter so viele Menschen finanziell überfordernden Teuerung ist nicht in Sicht. Immer mehr Familien müssen selbst zu Ostern auf Kleinigkeiten wie Schokohasen und -eier für ihren Nachwuchs verzichten.

"Auch wenn die Heizphase langsam vorbeigeht – die hohen Preise für Energie, Wohnen und Essen bleiben. Die Nöte der armutsbetroffenen Familien dürfen uns weiterhin nicht kaltlassen. Wir als Samariterbund Wien unterstützen sie nicht nur durch unsere Sozialmärkte, sondern auch gerade jetzt zu Ostern mit einer Feier und kleinen Geschenken für die Kinder“, erklärt Dr.in Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens.



Deswegen hatte der Samariterbund Wien auch heuer wieder vorgesorgt: Im Rahmen einer kleinen Feier versteckte der Osterhase in den fünf Sozialmärkten Eier exklusiv für die Kinder der SOMA-Kund:innen. Er wurde dabei tatkräftig von Dr.in Drapalik und Ing. Wilfried Zankl, Bezirksvorsteher in Meidling, 12. Gemeindebezirk Wien, unterstützt.

Sozialmärkte für Menschen mit geringem Einkomme

Die Sozialmärkte des Samariterbund Wiens bieten Menschen mit geringem Einkommen Nahrungsmittel und Hygieneartikel zu sehr reduzierten Preisen an. Die Nachfrage ist im Laufe des vergangenen Jahres um 40 Prozent gestiegen. Registrierte Kund:innen können neben den günstigen Waren auch eine kostenlose Sozialberatung in Anspruch nehmen.



Überdies erfüllen die Sozialmärkte des Samariterbund Wiens eine bedeutende ökologische Funktion: Im Jahr 2022 konnten durch insgesamt 1200 Tonnen Lebensmittel, die sonst weggeworfen worden wären und als Spende an die Sozialmärkte gingen, rund 100 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden.



So können Sie uns unterstützen:

Spendenkonto

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Landesverband Wien

AT65 2011 1287 6984 9600

Kennwort: Sozialmarkt



Auch freuen wir uns über Ihre Sachspenden. Gesucht werden vor allem frisches Obst und Gemüse, aber auch originalverpackte Lebensmittel. Die Abgabe ist von Montag bis Freitag zu den jeweiligen Öffnungszeiten von 09.00 – 14.00 Uhr direkt in unseren Sozialmärkten möglich:



Sozialmarkt Gellertgasse

Gellertgasse 42-48

1100 Wien

Tel: +43 1 89 145-650

sozialmarkt @ samariterwien.at



Sozialmarkt Böckhgasse

Böckhgasse 2-4

1120 Wien

Tel: +43 1 89 145 651

sozialmarkt @ samariterwien.at



Sozialmarkt Pillergasse

Pillergasse 20

1150 Wien

Tel: +43 1 89 145-371

sozialmarkt @ samariterwien.at



Sozialmarkt Frömmlgasse

Frömmlgasse 31

1210 Wien

Tel: +43 1 22 144-44

sozialmarkt @ samariter.at



Sozialmarkt Donau Zentrum

Wagramer Straße 94

1220 Wien

Tel: +43 1 22 144

sozialmarkt @ samariterwien.at







