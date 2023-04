10. Bezirk: Foto-Ausstellung „Kreativ“ von 12.4. bis 30.6.

Kunst-Lichtbilder im Waldmüller-Zentrum: 0699/19 51 26 12

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigung „NF 10 – Fotoklub Favoriten“ zeigt in einer Ausstellung mit dem Titel „Kreativ“ rund 30 Werke von 15 Fotokünstler*innen. Am Mittwoch, 12. April, findet die frei zugängliche Vernissage im Saal des „Waldmüller-Zentrums“ (10., Hasengasse 38) statt. Beginn: 19.00 Uhr. In weiterer Folge ist eine kostenlose Besichtigung der großformatigen fotografischen Arbeiten im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“ voraussichtlich bis Freitag, 30. Juni, möglich. Zudem wird die Vereinbarung individueller Termine angeboten: Telefon 0699/19 51 26 12 (Obmann Fritz Kramberger). Abmachungen per E-Mail: nf@foto10.at.

Statt Fotografien mit dokumentarischem Charakter präsentieren die einfallsreichen Lichtbildner*innen in der kommenden Schau nur künstlerische Aufnahmen (70 x 100cm, 70 x 50cm, Color und monochrom). Bisweilen offenbaren sich die jeweiligen Aussagen der Fotos den Betrachter*innen erst auf den zweiten Blick. Die Schöpfer*innen der kunstvoll gestalteten Fotografien haben für ihre Leistungen schon mehrfach Staatspreise erhalten. Das Bildmaterial reflektiert mannigfaltige Impressionen. Über sonstige Kultur-Aktivitäten im „Waldmüller-Zentrum“ informiert der Verein „Kultur 10“ unter der Rufnummer 0660/46 46 614 (Ehrenamtliche Koordinatorin: Roswitha Jarolim) oder via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

NF 10 – Fotoklub Favoriten:

www.foto10.at

www.foto10.at Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

www.wien-favoriten.at Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at