ORF im März 2023: 35,3 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Nach Corona-Jahren 20-22 bester März-Wert seit 2016

Wien (OTS) - Im März 2023 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit u. a. „Dancing Stars“, Fußball, Formel 1, fiktionalen Highlights wie „Der Schwarm“ sowie den weiterhin gut genutzten Info-Sendungen einen Marktanteil von 35,3 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,787 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 50,2 Prozent der TV-Bevölkerung. Damit erreichte der ORF (abgesehen von den Corona-Jahren 20-22) den besten März-Wert seit 2016.

ORF 1 erreichte mit 11,4 Prozent MA den März-Bestwert seit 2017, in der Zielgruppe 12-29 mit 14,9 Prozent MA den Topwert seit 2016. ORF 2 schaffte (mit Ausnahme der Corona-Jahre 20-22) mit 20,9 Prozent MA den bestgenutzten März seit 2015.

Weitere Key-Facts zum März 2023

ORF 1: 1,979 Millionen Seher/innen (11,4 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,999 Millionen Seher/innen (20,9 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 32,3 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 41,1 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (6. März)

1,512 Millionen Zuschauer/innen, 55 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (6. März)

1,461 Millionen Zuschauer/innen, 59 Prozent Marktanteil

„Tatort: Magic Mom“ (5. März)

1,035 Millionen Zuschauer/innen, 32 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim Cops“ (9. März)

900.000 Zuschauer/innen, 30 Prozent Marktanteil

„Fußball-EM-Quali: Österreich - Estland“, 2. Hz (27. März) 872.000 Zuschauer/innen, 33 Prozent Marktanteil

„Dancing Stars“ (3. März)

812.000 Zuschauer/innen, 33 Prozent Marktanteil

„Faltenfrei“ (1. März)

780.000 Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (5. März)

779.000 Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„Formel 1: GP von Saudi-Arabien“ (19. März)

776.000 Zuschauer/innen, 33 Prozent Marktanteil

„Der Schwarm“ (6. März)

765.000 Zuschauer/innen, 26 Prozent Marktanteil

März-Topwerte in ORF 1

-- Bis zu 911.000 waren am 3. März bei der „Dancing Stars“-Show mit dabei, die „Präsentation der Tänze“ um 20.15 Uhr verfolgten durchschnittlich 812.000 Zuschauer/innen bei einem Marktanteil von 33 Prozent. „Die Entscheidung“ wollten sich im Schnitt bis zu 717.000 (17. März) bei einem Marktanteil von 32 Prozent (40 % bei E-29) nicht entgehen lassen.

-- Topwert für das Nationalteam: die Live-Übertragung des EURO-Qualifikationsspiels Österreich – Estland am 27. März sahen in der zweiten Halbzeit bis zu 952.000 Fußballfans, im Schnitt waren 872.000 bei 33 Prozent Marktanteil (31 bzw. 41 Prozent in den jungen Zielgruppen) dabei.

-- dem Formel-1-WM-Auftakt im ORF entsprechend groß war das Interesse am GP von Saudi-Arabien: Bis zu 849.000 ließen sich am 19. März das Motorsport-Spektakel via ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt waren 776.000 bei 33 Prozent Marktanteil (34 bzw. 42 Prozent in den jungen Zielgruppen) mit Ernst Hausleitner und Alexander Wurz live dabei; „Formel 1 Motorhome“ erreichte 411.000 Reichweite bei 14 Prozent Marktanteil (20 bzw. 23 Prozent bei 12-49 bzw. 12-29).

-- was sich schon bei den Overnight-TV-Zahlen zeigte, ist durch die starke 7-Tage-Nachnutzung durch das Publikum nun amtlich: Die Event-Programmierung der achtteiligen TV-Mini-Serie „Der Schwarm“ nach Frank Schätzings gleichnamigem Bestseller war ein großer Publikumserfolg im ORF: Die internationale ORF-Koproduktion – von 6. bis 8. März 2023 im ORF-1-Hauptabend – verzeichnete (endgültig gewichtet) durchschnittlich pro Folge 616.000 Zuseherinnen und Zuseher, die Episode 2 (6. März, 21.05 Uhr, ORF 1) war mit durchschnittlich 765.000 die meistgesehene (26 Prozent Marktanteil 12+, 28 Prozent bei 12-49 und 26 Prozent bei 12-29). Die erste Folge (6. März, 20.15 Uhr) erreichte mit 27 Marktanteil beim jungen Publikum (12-29) den höchsten Wert aller acht Folgen.

--bei der Dokumentation „Der Schwarm – Die Rache der Ozeane“ waren am 6. März in ORF 1 durchschnittlich 331.000 dabei, die abschließende Diskussionsrunde „Der Schwarm – Let’s Talk“ am 8. März um 22.55 Uhr in ORF 1 sahen durchschnittlich 184.000.

März-Topwerte in ORF 2

-- der ORF stellte die aktuelle „Bewusst gesund“-Initiative vom 18. bis 25. März 2023 in seiner gesamten Medienvielfalt unter das Motto „Unser Herz“, insgesamt erreichten allein die zahlreichen TV-Sendungen der Schwerpunktwoche 3,093 Millionen Zuseher/innen, das entspricht einem weitesten Seherkreis von 41 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren; die höchsten Reichweiten erzielten dabei „Thema“ (20. März) mit im Schnitt 493.000 Zuseherinnen und Zusehern (17 Prozent Marktanteil), „konkret“ (20. März) mit 434.000 (26 Prozent Marktanteil) und „Stöckl live“ (22. März) mit 392.000 Zuseherinnen und Zusehern (15 Prozent Marktanteil).

-- großes Publikumsinteresse an der Live-Berichterstattung am 5. März vom Wahlsonntag in Kärnten: Insgesamt 3,192 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis) waren ab 15.30 Uhr im ORF-Fernsehen dabei, das sind 42 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Den Topwert erreichten dabei die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr (in ORF2) mit 1,393 Millionen Reichweite bei 49 Prozent Marktanteil. Die erste Trendrechnung zur Landtagswahl in Kärnten knapp nach 16.00 Uhr sahen in ORF 2 im Schnitt 386.0000 bei 20 Prozent Marktanteil. Den höchsten Wert im Rahmen der nachmittäglichen „Wahl 23“-Live-Strecke erreichte die „ZIB“ um 17.00 Uhr mit 622.000 bei 28 Prozent Marktanteil.

--einen Topwert auch in der Zweitspielung erreichte am 1. März Adele Neuhauser in „Faltenfrei“ mit im Schnitt 780.000 RW bei 28 Prozent MA

--Jahrestopwerte erreichten am 1. März „Weltjournal: Russland – Alltag im Krieg“ mit 342.000 RW bei 20 Prozent MA sowie der „Report“ am 14. März mit 542.000 RW bei 20 Prozent MA

März-Topwerte in ORF III

--aus der Rubrik „Heimat Österreich“ erreichte am 29. März die Doku „Frühsommer im Joglland“ mit 192.000 RW bei 7 Prozent MA den Monats-Topwert vor „Vom großen Walsertal zum Montafon – ebenfalls aus der Reihe „Heimat Österreich“ (8. März) mit 190.000 RW bei 6 Prozent MA

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Video-Streaming-Angebote des ORF (live und on Demand) auch im März 2023 sehr gut genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 10,7 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 67,8 Millionen Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 327 Millionen Minuten (vorläufige Zahlen). Stärkster Live-Stream im März war jener vom Formel 1-GP in Saudi Arabien am 19. März mit einer Durchschnittsreichweite von 50.100, die am stärksten on Demand abgerufene Sendung war „Willkommen Österreich“ vom 28. März mit einer mit einer Durchschnittsreichweite von 46.600.

