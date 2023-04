WiG-City Challenge für Jugendliche: Neue „Do it yourself“-Gesundheitstouren durch Wiener Bezirke

Wiener Gesundheitsförderung – WiG weitet kostenloses Mitmachprogramm in Gesunden Bezirken mit DIY-Rätseltouren für Jugendliche aus

Wien (OTS) - Dass Gesundheit Spaß machen kann, zeigt die Wiener Gesundheitsförderung – WiG einmal mehr mit dem Angebot der WiG-City Challenge im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“. Das kostenlose Mitmachprogramm für Jugendliche gibt es jetzt auch im 2. und 15. Wiener Bezirk als „Do it yourself“-Tour und somit bereits in sieben Wiener Bezirken. „Bei der City Challenge setzen sich die Jugendlichen bei einer spannenden Rätseltour näher mit ihrem Bezirk und den Themen Wohlbefinden und Gesundheit auseinander. Zugleich erfahren junge Menschen dabei, wie sie ihre eigene Gesundheit fördern können“, so Peter Hacker, Stadtrat für Gesundheit, Soziales und Sport. Durch interaktive Aufgaben sowie Rätsel- und Quiz-Stationen meistern Jugendliche gemeinsam im Team unterschiedliche Herausforderungen und lernen dabei, was alles zum Wohlbefinden beiträgt. „Die WiG-City Challenge verbindet gleich mehrere positive Elemente“, betont Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, „denn die Jugendlichen beschäftigen sich auf spielerische Art und Weise mit der eigenen Gesundheit, sie sind bei der Tour im Bezirk in Bewegung und gleichzeitig wird beim Lösen der Aufgaben ihr Teamgeist und ihre Kreativität gestärkt.“

Neue City Challenge-DIY-Touren im Bezirk Leopoldstadt und Rudolfsheim-Fünfhaus

Aktuell gibt es das kostenlose Angebot der City Challenge in den Bezirken Margareten, Mariahilf, Favoriten, Ottakring und Brigittenau sowie ganz neu im Programm Leopoldstadt und Rudolfsheim-Fünfhaus. Bei der WiG-City Challenge können Schulen oder außerschulische Jugendeinrichtungen auf eigene Faust – ganz nach dem Motto „Do it yourself“ – interessante Orte und Freizeitangebote im Lieblingsbezirk oder im eigenen Grätzel erkunden. Ob Sonnenschein oder Aprilwetter, die „Do it yourself“-Touren stehen nach Lust und Laune ganzjährig zur Verfügung. Damit gibt es wieder viele neue Seiten der „Gesunden Bezirke“ zu entdecken! Das Besondere daran ist, dass die altersgerechten Touren von 12 bis 19 Jahren von Jugendlichen für Gleichaltrige konzipiert wurden. Um daran teilzunehmen, benötigt es nicht viel: Einfach Rucksack und Jause packen, Bezirk auswählen, die kostenlose App „Actionbound“ starten und los geht die rund zweistündige Rätseltour. Infos zum WiG-City Challenge-Angebot unter www.citychallenge.at

Über das Projekt

Die WiG-City Challenge ist ein Angebot für Jugendliche und Teil des Programms „Gesunde Bezirke“. Sie wird im Auftrag der Wiener Gesundheitsförderung – WiG von queraum. kultur- und sozialforschung umgesetzt. Das Angebot der City Challenge wird laufend um weitere Wiener Bezirke ausgebaut.

