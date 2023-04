HÖRENSWERT: „Zu viel oder zu wenig? Gesunde Ernährung auf dem Prüfstand“

Ein Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Wien (OTS) - In unserer Gesellschaft ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln glücklicherweise für die meisten Menschen gegeben. Dennoch kommt es zu Mangelerscheinungen, vor allem in qualitativer Hinsicht.

Warum ist das so, obwohl wir doch eigentlich genug zu essen haben? Worauf ist beim Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln zu achten und wie kann man einem Mangel an Nährstoffen mit pflanzlichen Alternativen entgegenwirken? Diesen und weiteren spannenden Fragen zum Thema rund um gesunde Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel widmet sich Mag.pharm Ilona Leitner in der 24. Episode der Podcast-Reihe HÖRENSWERT der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mag.pharm Ilona Leitner ist selbstständige Apothekerin in Wien mit Spezialisierung auf pflanzliche Wirkstoffe im Rahmen der Österreichischen Gesellschaft für Phytotherapie.

Zu hören ist diese sowie alle weiteren Podcast-Folgen von HÖRENSWERT unter www.oeggk.at/podcasts sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen!

HÖRENSWERT – Gesundheit im Fokus

HÖRENSWERT beleuchtet Gesundheit im ganzheitlichen Sinn. Seelische oder mentale Aspekte kommen im Podcast ebenso zum Zug wie Fragen der körperlichen Gesundheit. Ganz im Sinn der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, ein gemeinnütziger Verein, der sich der Vorsorge verschrieben hat. Moderatorin Denise Seifert holt demnach PsychotherapeutInnen ebenso vors Mikrofon wie MedizinerInnen, WissenschaftlerInnen oder ProfisportlerInnen.

