Weiterer Meilenstein beim SAN Biotech Park in Herzogenburg: SAN Group feiert Dachgleiche

Die SAN Group setzt beim Bau ihrer neuen Konzernzentrale einen weiteren Meilenstein und feiert den Baufortschritt des topmodernen Zentrums für Forschung und Entwicklung.

Trotz der aktuellen Herausforderungen in der Bauindustrie verlief die Zusammenarbeit mit der STRABAG sowie allen involvierten Sub-Unternehmen über die vergangenen Monate hinweg völlig problemlos. Wir sind gut im Zeitplan. In einem Jahr ziehen wir ein. Heute ist es an der Zeit, ‚Danke‘ zu sagen Johann Trauninger, Chief P&P Officer und Projektleiter, SAN Group 1/2

Die SAN Group geht mit ihrer topmodernen Firmenzentrale neue Wege. Nachhaltige Gebäudetechnik mit Photovoltaik-Anlagen, Erdwärmesonden und Wärmerückgewinnung, das Sammeln von Regenwasser für den Betrieb der Sanitäranlagen, Holzfassaden und ein Gründach sind nur Teile des ressourceneffizienten Baukonzeptes Erich Erber, Gründer & Präsident, SAN Group 2/2

Herzogenburg, Österreich (OTS) -



Feierlichkeiten anlässlich der Fertigstellung des Rohbaus

Am 30. März 2023 luden STRABAG und SAN Group zur traditionellen Gleichenfeier im fertiggestellten Rohbau. Bis Ende 2023/Anfang 2024 entsteht hier ein hochmodernes Forschungs- und Entwicklungszentrum, das Platz für bis zu 200 Beschäftigte bietet.

In Beisein von Bürgermeister Christoph Artner, Vertretern der Stadt Herzogenburg, sowie den Bauverantwortlichen der STRABAG, ihren Mitarbeitern und Sub-Unternehmen dankte die SAN Group als Bauherr anlässlich dieses Meilensteins allen Beteiligten. Nach Verlesung des traditionellen Gleichenspruchs und der Übergabe des Gleichengeldes durch Johann Trauninger, Chief Production & Procurement Officer der SAN Group und Projektleiter für den Bau des SAN Biotech Park, waren alle Beteiligten zu Speis und Trank geladen. „ Trotz der aktuellen Herausforderungen in der Bauindustrie verlief die Zusammenarbeit mit der STRABAG sowie allen involvierten Sub-Unternehmen über die vergangenen Monate hinweg völlig problemlos. Wir sind gut im Zeitplan. In einem Jahr ziehen wir ein. Heute ist es an der Zeit, ‚Danke‘ zu sagen “, so Trauninger.

Vorreiter in der Region

Im neuen SAN Biotech Park in Herzogenburg werden ab 2024 alle Funktionen gebündelt: Büros, Labors für Forschung und Entwicklung, Wasserstoffproduktion und Betankungsanlage sowie Versuchseinrichtungen. „ Die SAN Group geht mit ihrer topmodernen Firmenzentrale neue Wege. Nachhaltige Gebäudetechnik mit Photovoltaik-Anlagen, Erdwärmesonden und Wärmerückgewinnung, das Sammeln von Regenwasser für den Betrieb der Sanitäranlagen, Holzfassaden und ein Gründach sind nur Teile des ressourceneffizienten Baukonzeptes “, freut sich Gründer und Präsident Erich Erber, mit Blick in die Zukunft gerichtet.

Die SAN Group ist ein global agierendes Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Österreich und Beschäftigten auf vier Kontinenten. Über Niederlassungen und die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern sind wir in Europa, Nord- und Lateinamerika, dem Mittleren Osten, Asien und Australien operativ tätig. Geschäftlicher Fokus liegt auf den Bereichen Tiergesundheit (SAN Vet) und Pflanzengesundheit (SAN Agrow). Weitere Geschäftszweige sind Futter- & Lebensmitteldiagnostik, Immobilienentwicklung, erneuerbare Energien und Vinikultur (SAN Venture). Unsere Vision? Ganz einfach: mit unserer Leidenschaft für Innovationen wissenschaftlich fundierte Lösungen für ein besseres Morgen finden. Die SAN Group ist zu 100% in Privatbesitz.

www.san-group.com

Rückfragen & Kontakt:

SAN Group

Birgit Pieler

Corporate Communication & Brand Manager

+43278283300161 | +43 664 88427948

communication @ san-group.com

https://www.san-group.com/