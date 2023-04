Transparenzportal gestartet: Verwendungsverlauf schafft volle Transparenz in Echtzeit über ID Austria Verwendung

Mit „Mein ID Austria Verwendungsverlauf“ vollen Überblick über sämtliche Transaktionen sowie welche persönlichen Daten verarbeitet wurden – ab nun auch auf der Handy App

Wien (OTS) - Die ID Austria funktioniert unter höchsten datenschutzrechtlichen Standards. Die Nutzerinnen und Nutzer bestimmen, welche ihrer Daten aus bestehenden elektronischen Registern (z.B. Zentrales Melde- oder Personenstandsregister) abgefragt sowie an Dritte weitergegeben werden. Unautorisierte Abfragen im ID Austria-System – auch etwaiger unbekannter Anwendungen – werden blockiert. Für die Datenabfrage und -weitergabe ist somit Ihr proaktives Handeln und Ihre Autorisierung erforderlich.

Seit Jänner 2023 können Interessierte auf der Webseite

https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/Meine-ID-Austria-verwalten.h

tml unter dem Menüpunkt „Mein ID Austria Verwendungsverlauf nachsehen, welche Transaktionen sie selbst oder jemand in bevollmächtigter Vertretung durchgeführt haben bzw. wann welche persönlichen Daten verarbeitet wurden. Nun ist diese Datenschutz-Funktion auch in der App Digitales Amt verfügbar. Der Verwendungsverlauf kann unter dem Menüpunkt „Meine ID Austria verwalten“ nach Anmeldung mit der ID Austria aufgerufen werden.

„Elektronische Verwaltung kann nur erfolgreich sein, wenn sie einfach in der Handhabung und transparent ist. Ähnlich wie bei der ELGA kann ab sofort jeder Interessierte auf seinem Handy in Echtzeit nachschauen, wer wann welche Daten für welche Transaktion genutzt hat. Sie bestimmen, welche Ihrer Daten abgefragt bzw. weitergegeben werden und sind somit immer Herr über Ihre persönlichen Daten. Ohne das Einverständnis des Nutzers geschieht also nichts. Das ist wahre Transparenz“, so Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky.

Nutzer ist Herr seiner persönlichen Daten

Nutzerinnen und Nutzer sehen im Verwendungsverlauf, zu welchem Zeitpunkt die jeweilige Anwendung aufgerufen und welche persönlichen Daten dabei freigegeben wurden. Es sind dies in der Regel Vorname, Familienname sowie Geburtsdatum. Die angezeigte Transaktions-ID ermöglicht eine eindeutige Zuordnung der jeweiligen Verwendung.

„Mein ID Austria Verwendungsverlauf“ liefert eine transparente chronologische Aufstellung über die ID Austria Verwendung während der letzten 365 Tage beginnend mit 15. Dezember 2022 und zeigt, bei welchen digitalen Anwendungen sich die Nutzerinnen und Nutzer eingeloggt haben, oder sich jemand in Vertretung für die jeweilige Person eingeloggt hat.

Eine App – viele Anwendungen

Es ist somit einfach nachzuvollziehen, für welche Anwendungen Ihre ID Austria genutzt wurde, sei es nun z.B. für die Apps Digitales Amt oder eAusweise, das Bürgerportal oesterreich.gv.at, FinanzOnline, das Portal der Österreichischen Sozialversicherung etc., aber auch privatwirtschaftliche Anwendungen, sowie ausländische E-Government-Portalen, an welchen die österreichische ID Austria zur Anmeldung bereits verwendet werden kann.

Ende März 2023 gab es rund 500.000 aktive ID Austria sowie 2,7 Mio. Handy Signaturen. Bei den Zugriffen pro Monat liegt FinanzOnline mit 2,2 Mio. vor den Sozialversicherungen (1,6 Mio.), oesterreich.gv.at (1,3 Mio.) und dem Unternehmens-Serviceportal (USP.gv.at 340.000).

